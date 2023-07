Музика: Елтон Џон завршио маратонску опроштајну турнеју - више од 50 година на сцени, скоро 4.600 концерата

Пре 34 минута

Аутор фотографије, Ben Gibson/Rocket Entertainment

Један од најпопуларнијих кантаутора свих времена Елтон Џон у суботу увече је завршио маратонску опроштајну турнеју у Стокхолму једним од највећих хитова - Goodbye Yellow Brick Road.

Музичар који има 76 година поручио је милионима обожавалаца да ће они остати у његовој „глави, срцу и души",

У спектакуларној каријери дугој 50 година, одржао је 4.600 наступа широм света и освојио пет Гремија.

„Живео сам да бих вам свирао, били сте моја жила куцавица, били сте апсолутно величанствени", рекао је он публици у шведској Теле2 Арени.

Аутор фотографије, Ben Gibson/Rocket Entertainment

Одао је признање његовом тренутном бенду и екипи, од којих су неки са њим на турнеји већ дуги низ година.

„Заиста су невероватни и најбољи су, кажем вам, најбољи", рекао је сер Елтон Џон.

Последњи концерт на опроштајној турнеји почео је песмом Bennie and the Jets и наставио извођењем многих других хитова, међу којима Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man и Candle in the Wind.

Аутор фотографије, PA Media

Опроштајну турнеју почео је у Северној Америци 2018. године, а ово му је било друго вече наступа у Стокхолму.

Турнеја је обухватила цео свет - свирао је пред више од шест милиона љубитеља, а један од најважнијих догађаја био је његов наступ на Гластонбери фестивалу прошлог месеца.

Тај концерт привукао је једну од највећих посета у историји фестивала, а милиони у Британији су га пратили посредством телевизије.

Током концерта у Стокхолму, приказана је и видео порука захвалности групе Колдплеј (Coldplay), који су исто време наступали у другом шведском граду Гетеборгу.

„Толико је бендова и уметника који си помогао и инспирисао. Волимо те, Елтоне", рекао је Крис Мартин, певач групе Колдплеј.

Аутор фотографије, Ben Gibson/Rocket Entertainment

Била је ово и једна од концертних турнеја са највећом зарадом свих времена: магазин Билборд пише да је прва током чији је приход 900 милиона долара само од продаје карата.

Пред крај концерта, Елтон је причлао публици о његових „52 године чисте радости свирања музике".

Потврдио је да „никада више неће ићи на турнеје", али да ће можда учинити „једнократну ствар" у будућности.

„Желим да се много више посветим породици, синовима, мужу, свима. Заслужио сам то", рекао је он.

Аутор фотографије, Ben Gibson/Rocket Entertainment

Свој велики хит Don't Let The Sun Go Down On Me посветио је бенду, екипи и породици.

Концерт је трајао више од два сата.

Аутор фотографије, Ben Gibson/Rocket Entertainment