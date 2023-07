Филм и музика: Преминула глумица и певачица Џејн Биркин

Пре 41 минута

Прославила се нумером „ Je t'aime... moi non plus " коју је отпевала са Гензбуром, који је преминуо 1991.

Албум „Baby Alone in Babylone" објавила је 1983, а седам година касније и „Amour des Feintes"

Џејн Биркин глумила је у филмова Blow Up, Смрт на Нилу (Death on the Nile) из 1978. и Зло под сунцем (Evil Under the Sun) из 1982.