Музика: Шта је довело до нестанка Бритпопа, жанра који је изнедрио Блур и Палп

Пре 50 минута

Триологија Блура - Modern Life Is Rubbish, Parklife и The Great Escape - неки су од албума који су одредили жанр бритпоп

У периоду од две недеље, Блур је објавио Parklife , Оејзис је објавио деби сингл Supersonic , а Палп револуционарни албум His 'N' Hers .

Оејзис су победили својим другим албумом What's The Story (Morning Glory), али је конкуренција била једнако вредна награде - Палпов Different Class, Блуров The Great Escape, Stanley Road Пола Велера и The Bends групе Рејдиохед. (Рејдиохед је увек био мало одвојен од бритпопа, делимично зато што су провели много времена на турнејама у САД, а увек су циљали много више од места на британским топ листама).