Музика: Сећање на Шинејд О’Конор - бунтовницу уметничког дара без премца

Пре 15 минута

Аутор фотографије, Getty Images

Шинејд O'Конор је музику сматрала леком и бегом од мрачног детињства.

Њено бунтовништво је било подстакнуто махом гневом због тога што је злостављана као дете и свега што је доживела у установи у Даблину.

Музика је била њен спас.

Дозволила јој је да искаже дар који је начинио светски познатом музичком звездом, али и да буде бунтовница спремна на спорне одлуке и поп звезда која не мари за имиџ.

Дечјег лица и обријане главе била је једна од најпрепознатљивијих уметника поп музике.

Шинејд Мари Бернадет О'Конор рођена је 8. децембра 1966. године у Гленегерију, богатом предграђу Даблина.

Била је треће од петоро деце Шона O'Конора и његове жене Мари.

Венчали су се врло млади, а њихов брак, који је често био буран, окончан је када је Шинејд имала осам година.

Њен брат Џозеф, је једном приликом о мајци рекао да је дубоко несрећна, узнемирена и склона физичком и психичком злостављању њене деце.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Пунила је концертне дворане, захваљујући успеху првог албума

О'Конор је у једном тренутку отишла да живи са оцем, али је често изостајала из школе да би ишла да краде по радњама.

Коначно је смештана у установу Ен Грајнен у Даблину, која је некада била једна од злогласних Магделенских домова, чија првобитна намена је била да заточеништво за младе посрнуле девојке.

Једна од опатица је схватила да ова бунтовна тинејџерка може да се контролише само ако јој се купи гитара и организују часови музике.

Волонтерка у дому је имала брата који је свирао у ирској групи Ин Туа Нуа.

Шинејд је снимила песму са њима, али су у бенду сматрали да је превише млада да постане њихов стални члан.

Републиканска политика

Када је имала 16 година, отац је преместио у итернат у Ватерфорду, где је учитељ препознао њен дар и помогао јој да сними демо траку са две песме које је сама написала.

После упознавања продуцента и композитора Колма Фарелија, основали су, са још неколико музичара, састав Тон Тон Макуте (Ton Ton Macoute).

Бенд је одмах привукао пажњу и када су се преселили у Даблин, Шинејд је напустила школу и придружила им се.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Шинејд О'Конор на концерту у Холандији 2001.

Коначно се преселила у Лондон и пронашла искусног менаџера Фатну O'Калу, који је претходно радио са групом U2 (Ју ту).

Он је Шинејд давао смернице у погледу музике, али је и надахнуо његовим личним виђењем републиканске политике.

Похвалом Привремене Ирске републиканске армије је изазвала узнемиреност људи, мада се касније извинила.

Као вечита бунтовница, чврсто је одбила покушај њене издавачке куће да јој промени њен панк изглед и начини женственијом.

„Оно шта су описивали", O'Конор је касније рекла за Дејли телеграф, „заправо је била њихова љубавница".

„То сам им и рекла, што нису прихватили нимало благонаклоно".

Сузе у споту

Такође се посвађала са продуцентом који је доведен да испланира њен први албум.

После много убеђивања, издавчка кућа јој је дозволила да она буде продуцент.

Тада је већ била у седмом месецу трудноће.

Отац детета био је бубњар са којим је наступала, Џон Рејнолдс, за кога се касније удала.

Аутор фотографије, Ensign Records Потпис испод фотографије, Други албум јој је донео Греми награду

Албум Лав и кобра (The Lion and the Cobra), објављен 1987, године, муњевито је заживео.

На њему су биле песме које ће постати препознатљив O'Конор звук, синхронизована хармоничност и романтична подлога којима доминира њен особити глас.

Овај албум јој је донео Греми номинацију за најбоље женско рок вокално извођење.

Сингл Mandinka је забележио солидан успех у Сједињеним Државама.

Ту песму је изабрала да отпева у Касновечерњем токшоу са Дејвидом Летерманон, њеном првом телевизијском наступу у ударном термину.

Следећи албум је био још успешнији. Добио је Греми награду.

На албуму Не желим оно што немам (I Do Not Want What I Haven't Got), била је и легендарна песма Ништа не може да се пореди са тобом (Nothing Compares 2 U), коју је написао музичар Принс.

Овај хит је доспео на врх топ листа у Великој Британији, Ирској и САД-у, захваљујући и необичном споту, који је углавном крупни кадар лица Шинејд док пева.

Плакала је током снимања спота.

Касније је рекла да јој је било тешко да отпева песму, јер ју је подсећала на губитак мајке, која је погинула у саобраћајној несрећи 1985. године.

Цепање папине слике

Али, контроверзе су је увек пратиле.

Одбила је да наступи у концертној дворани у Њу Џерзију док јој не обећају да неће пустити химну САД-а пред наступ, што је иначе уобичајено.

Дворана је нерадо прихватила захтев, али су њене песме бојкотовале многе радио-станице у САД-у.

Месеца дана после изласка албума Нисам твоја девојка (I'm Not Your Girl), O'Конор је током гостовања у емисији Уживо суботом увече на ТВ станици НБЦ, отпевала песму Боба Марлија Рат (War).

Међутим, променила је одређене речи песме и претворила је у поруку против сексуалног злостављања деце у католичкој цркви.

Узела је фотографију папе Јована Павла Другог и пред камерама је поцепала.

Продуценти су били ужаснути.

НБЦ је добио 4.000 притужби и много њених уништених плоча.

На следећем наступу звиждуци су били толико гласни да није могла да пева.

Крајем 1992. годие вратила се у Даблин.

Њен четврти албум Универзална мајка (Universal Mother), на којем су поједине песме написали Џермејн Грир и Курт Кобејн, нија доживео успех као њен претходни рад.

Наредних шест година није објавила албум.

Изненађујуће увођење у свештенички ред

После развода, водила је дугу битку за старатељство са новинаром Џоном Вотерсом, оцем њеног другог детета, ћерке Рошин.

Због превеликог стреса покушала је да се убије 1999. године.

Један од чудних обрта у њеном животу било је увођење у свештенички ред Латинске тридентске цркве, коју не признаје Римокатоличка црква.

Иако је презирала црквену хијерархију, O'Конор је увек говорила да је хришћанка који иде у цркву и да је побожна католкиња.

У студио се вратила 2000. године и снимила албум Вера и храброст (Faith and Courage).

Скоро све песме је написала сама, али албум није ушао у првих 20 на топ листама нигде у свету, осим у Аустралији.

Њен други брак са новинаром Ником Самерледом није дуго трајао.

Треће дете, Шејн, добила је са музичарем Доналом Лунијем.

Аутор фотографије, PA Media Потпис испод фотографије, Увођење Шинејд у свештенички ред изненадио је многе

На албуму Sean-Nos Nua, објављеном 2002. године, биле су обраде традиционалних ирских народних песама.

Годину дана касније, издала је компилацију необјављених песама и демо снимака, пре него што је најавила да се повлачи са сцене.

Борила се и са психичким и физичким проблемима.

Дијагностикован јој биполарни поремећај, а боловала је и од фибромиалгије (распрострањени бол у мишићима и костима).

Боравак на Јамајци је изродио њен седми албум Баци оружје (Throw Down Your Arms), зачињен реге звуком, који је добио позитивне критике.

Четврто дете, Јешуу Франсиса Бонадиа, добила је 2006. године са тадашњим партнером Франком Бонадиом.

Следеће године је издала албум Теологија (Theology), који није запалио топ листе.

Јавна свађа

Њено треће венчање било је са дугогодишњим пријатељем Стивом Кунијем 2010., али је брак трајао мање од годину дана.

У музичку форму вратила се 2012. године албумом Хајде да ја будем ја (а ти да будеш ти) (How About I Be Me (and You Be You), који је доспео на пето место топ листа у Ирској и 33. у Великој Британији.

Јавно се посвађала са певачицом Мајли Сајрус 2013 године.

Шинејд је на њеном сајту објавила текст у коме је критиковала Мајли због претерано сексуалних спотова.

Сајрус је у одговору назвала Шинејд „лудом".

Потпис испод фотографије, У њеним најбољим годинама, била је уметница истинског дара

О'Конор је потврдила да може још да пише и компонује албумом Не изигравам шефа, ја јесам шеф (I'm Not Bossy, I'm the Boss), објављен 2014. године.

На корици албума је Шинејд са црном периком, у црној тесној хаљини, и држи гитару.

Али је и даље била психички нестабилна.

У новембру 2015. године, после хистероктомије (хирушко уклањање материце), на Фејсбуку је написала да је у хотелу у Ирској и да размишља о самоубиству.

Када је помоћ стигла, Шинејд је била добро и одведена је на лечење.

Мемоаре Сећања (Rememberings) објавила је у јуну 2021. године.

Давала је интервјуе у сврху промовисања књиге.

Поједини су били пуни набоја.

Певачица је рекла да ју је „страшно погодио" разговор у емисији Сат за жене на ББЦ Радију 4, који се бавио њеним менталним проблемима, као и извештавање медија о њеном стању.

Нову трагедију доживела је у јануару 2022. године, када је њен 17-годишњи син извршио самоубиство.

После његове смрти, музичарка је постављала низ забрињавајућих порука на Твитеру у којима је наговештавала самоубиство и обавештавала пратиоце да је примљена у болницу.

Шинејд O'Конор је била драгоцени таленат којој је музика била начин да се избори са демонима у њој.

Била је контрадикторна на много начина.

Увек је одбијала да подржи званично прихваћена мишљења, због чега је остварила мањи успех него што је завредила.

Због таквих животних избора, певачице није жалила нити се кајала.

„Увек кажем, ако живите са ђаволом, схватићете да Бог постоји".