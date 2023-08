Русија и Украјина: Затвор због „Украјино, извини", а за објаву „Секс је добар, али је смрт Путина боља" казна од 300 евра

Пре 40 минута

Александра Слободичкова рекла је сајту Медијазона, који је у Русији проглашен за страног агента, да је на Инстаграм налогу објавила неколико фотографија, међу којима и слика торбе са натписом „Не рату", налепница са натписом „Мир", као и слика торбе са натписом „Sex is cool but Putin's death better" („Секс је добар, али је Путинов смрт боља").