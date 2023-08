Музика: Роби Робертсон, вођа легендарне групе The Band, преминуо у 80. години

Пре 23 минута

Група The Band била је једна од најутицајнијих крајем 1960-их година, а редитељ Мартин Скорсезе снимио је 1978. године филм о њиховом опроштајном концерту „Последњи валцер" ( The Last Waltz ) .

Робертсон је написао и компоновао неке од најпознатијих песама групе, међу којима су The Weight и The Night They Drove Old Dixie Down.