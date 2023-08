Америка, филм и телевизија: Преминуо глумац Рон Сифес Џонс, звезда серије This Is Us

Пре 16 минута

Аутор фотографије, Reuters Потпис испод фотографије, Глумац фотографисан 2017.

Амерички глумац Рон Сифес Џонс преминуо је у 66. години.

Овај ветеран глуме је најпознатији је по серији This Is Us (Ово смо ми) - улога давно изгубљеног оца који проналази искупљење донела му је две награде Еми.

Џонс је имао „дуготрајне проблеме са плућним болестима", рекао је његов менаџер за америчке медије.

Пре три године, урађена му је двострука трансплантација плућа.

Његову „љубазност и величину срце осетио је свако ко је имао срећу да га познаје", рекао је његов менаџер.

Оскаром награђена глумица Октавија Спенсер, која је играла заједно са Џонсом у серији Truth Be Told, била је међу колегама који су одали почаст колеги.

Она је на Инстаграму написала да јој је вест „сломила срце".

„Рон је био невероватно талентован глумац и, што је најважније, дивно људско биће", написала је.

„Сваки дан на снимању са Роном био је баш леп дан."

Стерлинг К. Браун - који је играо сина Џонсовог лика Вилијама Хила у филму This Is US (Ово је Америка) одао му је почаст на Инстаграму.

„Живот је данас имитирао уметност, а један од најдивнијих људи које је свет имао више није са нама", написао је он.