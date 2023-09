Фудбалски прелазни рок: Уметност преговарања и како да из њих изађете као победник

Пре 1 сата

Упознај непријатеља, али и себе

Започни игранку

Пронађи моћ

Исте те године, он је у књизи Getting to Yes промовисао и идеју која је опстала нешто дуже: БАТНА или 'најбоља алтернатива оствареном договору' (best alternative to a negotiated agreement).