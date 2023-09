Џон ле Каре и књижевност: Зашто је „Шпијун који се склонио у заветрину" највећи шпијунски роман

Пре 28 минута

И док је Ле Каре то радио током задивљујуће педесетогодишње каријере, у 26 романа, његов трећи роман Шпијун који се склонио у заветрину (The Spy Who Came in from the Cold) био је тај који је ефектно учврстио ову визију, изнедривши један од блиставих примера послератне британске прозе, било шпијунске или било које друге.