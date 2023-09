Музика: Бука, дроге и помахнитали обожаваоци - шта је обележило почетак каријере Ника Кејва и експлозивних рокера The Birthday Party

На предстојећој америчкој турнеји, фронтмен групе The Bad Seeds Ник Кејв - који је последњих 40 година цењен као аутор музике која балансира између нежне лепоте и подивљале буке - одржаће и неколико интимних књижевних вечери са обожаваоцима да би промовисао „Веру, наду и крвопролиће", књигу коју је написао у сарадњи са новинаром и пријатељем Шоном О'Хејганом о свом „унутрашњем животу", састављену од извода из њихових дугих разговара.

То је велика разлика у односу на ранији однос Кејва и његових обожавалаца који може лепо да се види у новом документарцу Побуна на небесима , који прича причу о његовим дивљим млађим данима док је започињао каријеру у бенду пре The Bad Seeds под именом The Birthday Party .

Као умерено успешан бенд код куће, првобитно познат као The Boys Next Door, они су пошли са намером да освоје Енглеску и преименовали се у The Birthday Party - али су стигли без пребијене паре, са зависношћу од дроге и у земљу која је била незаинтересована за њих онолико колико су је они презирали.