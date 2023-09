Музика: Певачица Кејти Пери продала права на сопствене хитове за 225 милиона долара

Она је продала право на свихе пет албума које је објавила за Капитол рекордс, „Један од момака" (One of the Boys) из 2008. и „Насмеши се" (Smile) из 2020. године.