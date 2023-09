ББЦ: Нова правила за друштвене мреже за Гарија Линекера и друге ББЦ звезде

Пре 28 минута

Међу водећим програмима обухваћеним извештајем налазе се „Меч дана", који води Линeкер, као и „Практикант" ( The Apprentice ) са Аланом Сугаром.

„Strictly Come Dancing" је означена као једна од водећих емисија у новом водичу

Остале ТВ емисије које су означене као водеће су Antiques Roadshow, Dragons' Den, The One Show, велики спортски догађаји, Masterchef, Top Gear, Strictly Come Dancing.