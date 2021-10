Foto-dnevnik „Avganistan izbliza": Drumom do Herata

Pre 6 sati

Putnik i fotograf Konstantin Novaković obišao je Avganistan 2013, godinama pre povratka talibana na vlast. Odlučio je da na put u zemlju, iz koje decenijama stižu najstrašnije vesti ratnim razaranjima i napadima, krene kopnenim prevoznim sredstvima - automobilima i autobusima. Jer, kako kaže, „jedino takav vid putovanja, u kojem putnik deli prevozna sredstva sa stanovništvom, utapajući se u lokalni život, pruža najbolje mogućnosti da se doživi i shvati zemlja koja se posećuje". Kako se približavao Avganistanu, sve ga je više ljudi upozoravalo na opasnosti - od zabrinutih prijatelja i porodice pre samog puta, do ljudi u Turskoj i Iranu koji su ga pitali da li se oprostio od najbližih. „Trenutak kada sam se pozdravio sa iranskim graničnim policajcem i peške uputio prema graničnoj kontroli Avganistana će mi ostati u sećanju do kraja života, jer sam u tada zaista postao svestan da više nema povratka", kaže Novaković. Odatle je, linijskim taksijem, stigao do grada Herat.