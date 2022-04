Brazil i fudbal: Kaka - jedan od fudbalskih velikana ovog veka

Bilo je to na ceremoniji dodele nagrada u Cirihu, kada je Rikardo Izeskon dos Santos Leite slučajno izašao sa sopstvenim epitafom.

Do današnjeg dana, ako izuzmemo 2018. i Luku Modrića, to je poslednja Zlatna lopta dodeljena igraču koji nije Lionel Mesi ili Kristijano Ronaldo.

„Doktori kažu da sam imao sreće da uopšte normalno hodam", kaže on.

„Oni su pričali o sreći, a moja porodica o Bogu. Znali smo da me je Njegova ruka spasila".

„Ali Kaka znači g****"

Rivaldo se nasmejao i odgovorio: „Znam, ali on to definitivno nije. On ima sve kvalitete da postane velika zvezda".