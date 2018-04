Image copyright Getty Images Natpis na slici Cilj DDoS napada je zapušiti kanale komunikacije (ilustracija)

Hrvatska policija uhapsila je jednog tamošnjeg devetnaestogodišnjaka uz sumnju da stoji iza najvećeg svetskog sajta „Vebstreser" preko koga je za 15 evra bilo moguće naručiti hakerski napad na internet sajtove.

U sklopu iste akcije, u Srbiji su uhapšeni M. J. (19) iz Prokuplja i D. V. (21) iz Rume, zbog sumnje da su bili administratori ovog servisa, navodi u svom saopštenju MUP Srbije.

Akcija policije sprovedena je u brojnim državama - Holandiji, Velikoj Britaniji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Španiji, Hong Kongu, Škotskoj, Italiji i Australiji.

Šta je DDoS napad

Boško Radivojević, suvlasnik kompanije koja se bavi održavanjem veb-sajtova

Kako se definiše DDoS napad?

Srž napada nije da se podaci menjaju već da se servisi učine nedostupnim. To nisu klasični hakerski napadi kojim se kradu podaci već je cilj napadača da sadržaj bude nedostupan. Najčešće su to veb-sajtovi ili baze podataka.

Kako se izvodi DDoS napad?

Ideja je da se simulira veliki broj poseta jednom sajtu, a to bi bile nelegitimne posete. Na taj način bi se zagušili kapaciteti onoga ko te informacije pruža. To je kao kada bismo svi zvali neki kol-centar, da on ne bi mogao da zove nas.

Ko je najugroženiji?

Najugroženiji su servisi koji plasiraju društveno interesantne informacije, a koji, s druge strane, nemaju previše veliki komercijalni aspekt, pa zbog toga nemaju sredstava za infrastrukturu koja bi ih odbranila od napada.

Kako se odbraniti od DDoS napada?

Odbrana se gradi u odnosu na klase napada - za neke klase je jednostavnija, ali postoje i napadi velikog volumena koji guše linkove velikih provajdera po celom svetu. Procedure, propisi, ali i saradnja između provajdera je već široko rasprostranjena, pa se tome relativno lako može stati na put. Suština je u principu „sila na silu" - ako oni mogu da zapuše cev promera dva metra, mi ćemo imati dve cevi od metar, pa ćemo se snaći.

Policijska saopštenja opisuju „Vebstreser" kao najveće svetsko kriminalno tržište za iznajmljivanje takozvanih DDoS napada, sa više od 136,000 registrovanih korisnika i više od četiri miliona napada na razne internet domene širom sveta.

„Naknade koje su bile naplaćivane kretale su se od samo 15 evra mesečno do 999 američkih dolara za tzv. VIP paket, što je omogućilo pojedincima koji nemaju tehničko znanje da pokrenu razarajući DDoS napad", saopštio je MUP Srbije.