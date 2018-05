Natpis na slici Nikola Stamatović i Ana Đorđević iz Beograda, a Nedim Fejzić iz Sarajeva - zajedno u Kući cveća

Brakovi Beograđanki i Sarajlija bili su uobičajena stvar Titove Jugoslavije. Generacijama rođenim posle smrti Josipa Broza, takve priče imaju filmski prizvuk.

Ana Đorđević ima 30 godina i u Beogradu je ugostila budućeg supruga, godinu dana starijeg Nedima Fejzića iz Sarajeva.

Na godišnjicu smrti Josipa Broza, zajedno sa budućim kumom, došli su u Kuću cveća - da mu odaju počast.

I pokažu da je njihova priča - nova epizoda odnosa naroda Titove Jugoslavije.

Natpis na slici I 38 godina posle smrti, Josip Broz privlači veliku pažnju

Doživljaj priče o Titu

„Zlatnog doba" države u kojoj su rođeni - gotovo da se i ne sećaju.

„Tito je, kao svaki čovek, imao mana, ali se mi i dalje trudimo da očuvamo sećanje na taj period.

Da ostavimo spomen na tog čoveka koji nas je kroz borbu i kroz mir zbližio, a mi to nismo znali sačuvati.

Mi to sada pokušavamo da sačuvamo, i nekad možda i uspostavimo na nekim boljim osnovama, a ne ratnim", kaže Nedim, simbolično obučen u crvenu majicu.

U pokušaju da odgonetnu zašto je Titova Jugoslavija nestala u plamenu rata, spremni su da se posluže i Biblijom, iako ona ne ide „ruku pod ruku" sa levičarskim idealima koje dele.

Natpis na slici Među posetiocima Kuće cveća, uz generacije koje se sećaju Tita, sve je više mladih

Tridesetogodišnji Nikola Stamatović iz Beograda biće kum budućem mešovitom braku.

Na pitanje zašto se raspala ideja u koju veruje, spremno odgovara da smo želeli da budemo bolji od braće, a to je i biblijski greh.

Odlučno odbacuje i primedbe da ne može da voli nešto što nije doživeo, jer je rođen osam godina posle smrti Josipa Broza.

„Čovek može da voli ideju, da sanja", zaključuje Nikola, softverski inženjer koji sa svojom privatnom firmom sarađuje sa američkim kompanijama.

Često na relaciji Beograd - Sarajevo, Nedim, mašinski tehničar na sarajevskom aerodromu, kaže da se u dve prestonice Tito doživljava isto - da mu zasluge barem delom priznaju i oni koji ga osporavaju.

„Tito je kompleksna ličnost za koju niko ne može reći da je samo ovakav ili onakav", kaže Nedim.

Natpis na slici Autobusi iz svih krajeva bivše Jugoslavije sjate se u Beograd za važne datume iz Titovog vremena

Bratstvo i jedinstvo, nesvrstanost i izgradnja države najveće su tekovine Titovog vremena za ove mlade ljude.

„Ja sebe smatram Jugoslovenom i tako sam se izjasnio.

Treba se družiti sa nacionalistima - shvatiti njihovu stranu priče, pa ih pridobiti na našu stranu.

Da shvate da tih razlika nema, niti ih je ikad bilo", zaključuje Sarajlija Nedim.

Kuća cveća

Deo kompleksa Muzeja Jugoslavije na godišnjice Titovog rođenja i smrti obiđe od hiljadu do dve hiljade posetilaca.

Desetak delegacija iz cele bivše Jugoslavije najavilo je svoj dolazak i odavanje pošte Josipu Brozu. Mnoge su došle i bez najave.

Primetan je sve veći broj mladih posetilaca, poštovalaca Josipa Broza Tita.

Na godišnjice rođenja i smrti Josipa Broza, većina posetilaca je iz zemalja bivše Jugoslavije. Ostalim danima to su stranci iz drugih zemalja.

Izvor: Ana Radić, Muzej Jugoslavije

Natpis na slici Renoviranje Muzeja Jugoslavije trebalo bi da bude završeno do jeseni

Posebno mesto Jovanke Broz

Ove godine, navršava se pet godina od smrti Jovanke Broz.

Njen grob nalazi se u Kući cveća, neposredno do Titovog.

Natpis na slici Jovanka Broz sahranjena je pored Tita pre pet godina

Za učiteljicu šaha Anu Đorđević nema dileme - to je adekvatno mesto za Brozovu suprugu.

„Što ne bi bila tu!? Oni su bili zajedno i zaslužuju da leže jedno pored drugog.

Kakav je bio njihov bračni život - to je njihova stvar i neću da ulazim u to. Oni su sami to rešavali kako su znali i umeli."

Gotovo u glas zaključuju kako je prijateljstvo u savremenom dobu izgubilo bitku sa profitom i pričaju o radnim akcijama kao izvoru ljubavnih i drugarskih priča.

Oni će svoju pretvoriti u brak i smatraju ga novom etapom Titovog nasleđa.