Image copyright Getty Images Natpis na slici Studenti kaligrafije koriste ćirilično pismo u Sofiji, Bugarskoj

Ćirilica je drevno pismo staro više od hiljadu godina, a prvi oblici ovog pisma pojavili su se u 9. veku u Bugarskoj.

Ukoliko tvitujete na ćirilici možda vam se može dogoditi isto što i nekim korisnicima Tvitera u susednoj Bugarskoj.

Oni su otkrili da su njihovi nalozi blokirani, a tvitovi sakriveni, zato što se mislilo da su delo ruskih botova, jer se ćirilica koristi i u Rusiji.

Bugarski bloger Ilija Temelkov je na ćirilici tvitovao: „Hej Tviteru, ćirilično pismo koristi se u još 12 zemalja pored Rusije. Možete li to malo ozbiljnije? Je li, Tviteru?"

Temelkov je istakao da nije bot i zamolio Tviter da ga ne banuje (što znači da sakrije njegove tvitove od javnosti).

Na sličan način, korisnik @sassyqueso je rekao: „Misliti da su bugarski i ruski jezik isto", odmah pored heštega pod nazivom „Kako biti glup."

Vlad Savov, novinar koji je o ovom slučaju pisao za američki tehnološki sajt covered the confusion for American technology news site The Verge takođe je pronašao ljude koji su pomešani sa botovima.

Zašto se ovo dešava?

Govoreći pred Komisijom američkog Senata koja istražuje ekstremističke sadržaje i ruske dezinformacije na internetu, generalni zastupnik Tvitera Šon Edžet je pojasnio zašto se ovo dešava.

U oktobru 2017. godine je rekao da alati Tvitera „ne razlikuju 'dobre' i 'loše' automatizacije (botove)", kada traže naloge povezane sa Rusijom.

„Oni se oslanjaju na objektivne, merljive signale kao što su vreme objave tvita i stepen interakcije, kako bi bilo koju objavu označili kao automatizaciju."

Kakvi nalozi se mogu kvalifikovati kao povezani sa Rusijom?

Ako su napravljeni u Rusiji

Ako su registrovani preko ruskog telefonskog operatera ili imejla

Ako ime korisnika sadrži ćirilična slova

Ako su tvitovi često na ruskom jeziku

Ako su ulogovani na Tviter preko ruske IP adrese makar jednom

„Nalog smo smatrali povezanim sa Rusijom ako je ispunjivao makar jedan od ovih uslova", rekao je Edžet.

Tako da ako na Tviteru imate ime koje sadrži ćirilična slova ili tvitujete iz Rusije, može da se desi da vas algoritmi Tvitera prepoznaju kao moguće botove.

Ipak, BBC nije pronašao slične probleme u Ukrajini ili Belorusiji, gde se takođe koristi ćirilica. Ovakvi slučajevi do sada nisu prijavljeni ni u Srbiji.

Iz Tvitera su saopštili da „se bave ovim problemom i da će uraditi sve da ga reše, u isto vreme nastavljajući sa radom na jačanju uslova korišćenja i borbom protiv zlonamernih mreža, spamova i automatizacije".

Tviter je u februaru ove godine već bio u vestima kada je pokušao da obori automatizovane Tviter naloge koji su isticali i širili određene tvitove.

Korisnicima su nalozi bili blokirani dok pomoću telefona nisu potvrdili da nisu roboti.