Crna Gora i NATO - godina prva

Od danas na Viberu stikeri Ministarstva odbrane! Sa namjerom i željom da se i ovim projektom približi mlađoj populaciji, Ministarstvo odbrane težilo je da likovnim rješenjima obuhvati pripadnike sva tri vida vojske, Kopnenu vojsku, Mornaricu i Vazduhoplovstvo, kao i da reflektuje težnje da poveća broj žena u Vojsci Crne Gore. Ministarstvo odbrane prva je državna institucija u Crnoj Gori koja je uradila svoje stikere za Viber platformu! Svoj paket stikera možete preuzeti u #Viber marketu stikera ili jednostavno slijedite link koji se nalazu u opisu našeg Instagram profila. • Zauzmi položaj, napadaj stikerima! Vaša #VojskaCrneGore i #MinistarstvoOdbrane 🇲🇪

