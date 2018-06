Beograd i Priština u novoj rundi razgovora

Image copyright AFP Natpis na slici Most preko reke Ibar koji razdvaja severni i južni deo Mitrovice

Posle višemesečne pauze, u Briselu se nastavljaju razgovori predstavnika Beograda i Prištine čiji će vrhunac biti susret Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u nedelju.

U petak i subotu su vođeni razgovori u okviru takozvanog tehničkog dijaloga. Prethodna runda delegacija Beograda i Prištine održana je od 19. do 21. marta, kada nije ostvaren nikakav napredak, kako je saopšteno iz Evropske unije.

Iako ni Beograd ni Priština ne pokazuju optimizam o ishodu ove nove runde razgovora, predstavnici Evropske unije, glavnog posrednika u dijalogu, smatraju da su pregovori ušli u „bitnu fazu."

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Sem Fabrici izjavio je da su pregovori o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ušli u bitnu fazu i da imaju dobar zamajac, iako je delovalo da će upasti u zastoj, javlja agencija Beta.

On je izrazio nadu da će pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine biti "brzo postignut", ne precizirajući vremenski okvir u kojem bi to trebalo da se desi.

"Teško je to definisati i ne želimo da veštački namećemo neki datum. Jasno je da on mora biti dogovoren i implementiran pre pristupanja Srbije EU. Normalizacija odnosa s Prištinom je jedan od glavnih elemenata u tom procesu, a u Strategiji za Zapadni Balkan je jasno navedeno da se bilateralni sporovi moraju rešiti pre nego neka država pristupi Evropskoj uniji", izjavio je Fabrici u intervjuu za novopazarski radio Sto plus.

Šta je sve prethodilo novom susretu Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu

Image copyright EPA Natpis na slici Predsednik Srbije Aleksandar Vučić

April 2013 :

Avgust 2013 :

Septembar 2013 :

Oktobar 2014:

Image copyright AFP Natpis na slici Hašim Tači

Februar 2015 :

Mart 2015 :

Avgust 2015 :

Novembar 2015 :

Jul 2017:

Image copyright Reuters Natpis na slici Ramuš Haradinaj

Januar 2017 :

Januar 2017 :

Januar 2018:

Image copyright AFP Natpis na slici Oliver Ivanović

Tri prepreke za Briselski sporazum

Spasavanje redova Đurića

Međunarodna slika

Deset godina nakon proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo više od 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 116 zemalja, a Beogradu kažu da ih je daleko manje.

U poslednje dve godine bilo je i nekoliko sporova oko povlačenja priznavanja nezavisnosti Kosova.

Dok Beograd tvrdi da su Surinam, Burundi i Liberija povukli priznanje, Priština to demantuje i ističe da su od 2017. godine, Bangladeš, Madagaskar i Barbados priznali Kosovo kao nezavisnu državu.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija poput MMF-a, Svetske banke i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.