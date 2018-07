Image copyright Ales Beno/Anadolu Agency/Getty Images Natpis na slici Luka Mesec na glasanju u junu - a sada od njega sve zavisi

Stara poruka, da ličimo na one pored kojih živimo, u Sloveniji dobija novo značenje - politička scena ovog leta liči na susedsku, italijansku.

Prošlo je prvih mesec dana kako stranke koje su osvojile mandate u slovenačkom parlamentu pokušavaju da formiraju većinu - potpuno bezuspešno.

Najpre su relativni pobednici izbora, Janez Janša i njegova Slovenačka demokratska stranka, priznali da nemaju dovoljno glasova - sem tradicionalnih koalicionih partnera, ostali su zadržali stav da ne žele sa Janšom.

Potom je sa istim uspehom mandate skupljala i drugoplasirana Lista Marjana Šareca, ali uz najavu da neće odustati ni u drugom krugu pregovora.

Vremena je sada sve manje, jer drugi krug konsultacija traje dvostruko kraće nego prvi.

Čiji je „zlatni glas"

Dok je trajao prvi krug konsultacija, lider Levice Luka Mesec u miru je proslavio svoj 31. rođendan.

Ovaj mladi političar, koji u stranci formiranoj prošle godine nosi funkciju „koordinatora", a zapravo je stranački predsednik, sačekao je priliku da od 9 glasova njegove liste zavisi formiranje slovenačke vlade.

Zato su sada sve oči uprte u njega, dok najavljuje da će koalicioni pregovori trajati dugo i da će se ići pitanje po pitanje.

Ko je Luka Mesec

Rođen je u Kranju 1987. godine

Diplomirao Evropske studije na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani

Učestvovao u studentskim protestima „Mi smo univerzitet"

Od 2014. godine poslanik u slovenačkom parlamentu

Prvi koordinator stranke Levica, nastale spajanjem niza sličnih levičarskih organizacija

Uključuje Levicu u asocijaciju stranaka Evropska levica gde se svrstava uz grčku Sirizu premijera Aleksisa Ciprasa, špansku Ujedinjenu levicu (deo koalicije Podemos), nemačku Levicu.

Za stolom sedi sa mnogo iskusnijim političkim imenima: Marjan Šarec imao je odličan rezultat na predsedničkim izborima, Miro Cerar je aktuelni, a Alenka Bratušek bivša premijerka Slovenije, dok je Karl Erjavec dugogodišnji ministar inostranih poslova.

Svi oni sada slušaju zahteve mladog Meseca - od povećanja plata, penzija i socijalnih davanja, do smanjenja izdvajanja za vojsku čime se šalje posebna negativna poruka NATO-u, ili pitanja privatizacije NLB banke koje je veoma važno Evropskoj uniji.

Lider Levice ne propušta da podseti potencijalne koalicione partnere da im on nije bio prvi izbor.

„Očekujem da ćemo doći do jasnih dogovora, ali i da su spremni da nam daju koliko i Novoj Sloveniji", rekao je Mesec pred početak prvih razgovora, aludirajući na propale pregovore Liste Marjana Šareca sa strankom Nova Slovenija.

Iako je to stranka desnog centra koja ima istorijat saradnje sa strankom Janeza Janše, Listi Marjana Šareca i ostalima učinilo se da će sa njima pre doći do dogovora nego sa mladim levičarima.

Uprkos nizu ustupaka uključujući i onaj da bude izabran za predsednika parlamenta, lider Nove Slovenije Matej Tonin odbio je dva poziva na konačan dogovor pa je šansu dobio Mesec.

Image copyright JURE MAKOVEC/AFP/Getty Images Natpis na slici Poslanici slovenačkog parlamenta nisu odmakli dalje od konstituisanja i biranja svog privremenog predsednika

Rezultati parlamentarnih izbora u Sloveniji

Slovenačka demokratska stranka - Janez Janša, 24,96% - 25 mandata Lista Marjana Šareca, 12,66% - 13 mandata Socijaldemokrate - Dejan Židan, 9,92% - 10 mandata Stranka modernog centra - Miro Cerar, 9,75% - 10 mandata Levica - Luka Mesec, 9,29% - 9 mandata Nova Slovenija - Matej Tonin, 7,13% - 7 mandata Stranka Alenke Bratušek, 5,12% - 5 mandata DeSUS - Karl Erjavec, 4,91% - 5 mandata Slovenačka nacionalna stranka - Zmago Jelinčić, 4,2% - 4 mandata manjinske liste - 2 mandata

izvor: Državna izborna komisija Slovenije

Pregovori o koaliciji kao pregovori o SFRJ

Višedecenijski igrač na političkoj sceni Janez Janša, pomalo povređene sujete jer nije uspeo da pridobije dovoljno koalicionih partnera, uporedio je pregovore šest lista sa pregovorima predsednika republika bivše SFRJ pred njen raspad.

Ključ u pregovorima biće ispunjavanje čvrsto levičarskih zahteva Luke Meseca - ako u tome uspe, Marjan Šarec dobiće priliku da sastavi vladu.

O jednoj opciji se ne govori mnogo, ali se i ne isključuje - postavlja se pitanje šta će se dogoditi ako Mesec zatraži i premijersku funkciju.

Postao bi tako najmlađi evropski premijer, nadmašio bi u toj kategoriji austrijskog suseda Sebastijana Kurca.

Ipak, realnijom se smatra varijanta u kojoj bi Levica podržala manjinsku vladu preostalih pet stranaka i dala joj glasove za projekte oko kojih postoji saglasnost.

Za sada svi teže izbegavanju novih izbora jer se ne zna šta bi oni doneli - osim manje izlaznosti razočaranih birača koji su svoje već rekli.

Stranke za to imaju drugi krug konsultacija koje mogu da traju do 14 dana - do 10. avgusta.

Poslednja šansa biće treći krug konsultacija.

Ukoliko niko ne sakupi potrebnu apsolutnu većinu, za izbor prelaznog premijera u tom krugu biće potrebno da glasa većina prisutnih poslanika, ali je jasno da bi takav mandat bio i više nego privremen.