Image copyright Getty Images Natpis na slici Glavna zvezda novog Sani fil festivala u Prištini je Dua Lipa

Hitovi britanske pevačice kosovskog porekla Due Lipe od 2015. osvajaju top liste širom sveta.

U Prištinu se vraća dve godine nakon prvog koncerta - ovoga puta na novi festival koji ima ambicije da doživi sudbinu novosadskog Egzita.

Organizatori prvog Sani Hil festivala očekuju da će prištinski park prirode Grmija posetiti više od deset hiljada ljudi.

Mnogi od njih će Duu Lipu čuti prvi put nakon koncerta koji je u Prištini održala 2016. godine. Reper Ekšn Bronson i di-džej Martin Geriks u Prištini nastupaju prvi put.

„Pokušavamo da kažemo hvala obožavaocima na Kosovu i uključimo što više prijatelja i kompanija kako bi zajedno podelili nešto dobro", kaže za BBC Dukadži Lipa, Lipin otac.

Više od dvadeset izvođača zaduženo je za trodnevnu žurku na koju su, kako piše na zvaničnoj Fejsbuk strani festivala, pozvani svi.

„Jedan od naših slogana je: "Sve zastave su dobrodošle", kaže Dukadžin koji je, najavljujući festival u britanskim medijima, objasnio da „pravim festivalom" želi da vrati Kosovo na mapu Evrope.

„Želimo da napravimo regionalni festival"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Duin otac Dukadžin Lipa organizator je prvog „pravog" muzičkog festivala na Kosovu

Nekada i sam za mikrofonom u rok bendu Oda, sa Kosova je otišao 1992. godine. Danas, kaže, želi da pomogne mladima koji ovde žive.

„Nadam se da je ovo početak dugotrajnog projekta koji će pomoći budućnosti umetnosti, kulture i mladih Kosova", napisala je Dua Lipa na Instagram nalogu nakon konferencije za štampu u Prištini na kojoj je fondacija festivala nevladinim organizacijama koje brinu o mladima uručila novčanu pomoć.

„Naš cilj jeste da porastemo poput Egzit festivala. Želimo da napravimo regionalni festival",

Krenuti od Prištine ima smisla - više od polovine ljudi koji žive na Kosovu ima manje od 25 godina.

Uzbuđenje u Prištini

Image copyright Džim Hazari Natpis na slici Za volontera Džima Hazarija ovo je prvi muzički festival

Kada je Sani hil festival na Fejsbuk strani objavio da su im potrebni volonteri, za sat vremena, prijavilo se više stotina tinejdžera.

Džim Hazari sluša elektronsku muziku i nikada ranije nije volontirao na muzičkom festivalu.

Dan pre početak festivala proveo je u Grmiji, spremajući narukvice koje će dan kasnije deliti publici na ulazu.

„Planirao sam da dođem kao gost, ali sam bio presrećan kada sam saznao da mogu da volontiram", kaže.

Iako nije imao priliku da upozna nekog od umetnika, Džim je oduševljen drugim volonterima - upoznao je desetine novih ljudi.

„Moj posao je da se postaramo da publici bude udobno", kaže.

Hitovi „Ljubavi" - ko je Dua Lipa

Dua, čije ime na albanskom znači ljubav, ove godine je osvojila Brit nagradu za najboljeg solo muzičara. Njena e pesma New Rules premašila milijardu pregleda na Jutjubu.

Upoređuju je sa Lanom del Rej i Ritom Orom, još jednom planetarno popularnom umetnicom rođenom na Kosovu.

„Rita Ora je prva umetnica koja je uspela", rekla je Dua britanskim medijima objašnjavajući da je Ora za nju ostala uzor.

Dua Lipa je rođena 1995. godine u Londonu. Kao tinjedžerka se bavila modelingom, ali ljubav prema muzici koju je nasledila od oca je pobedila. Kao četrnaestogodišnjakinja, počela je da snima obrade pesama poznatih umetnika i objavljuje ih na Jutjubu. Tada je sve počelo.

Prvi album izdala je 2017. i od tada se hitovi poput New Rule, Be the one i One Kiss ne skidaju sa top lista širom sveta. Prvi koncert u Prištini održala je 2016. godine, ali to nije bio prvi put da je Lipa posetila Kosovo.

Nekoliko godina detinjstva provela je u Prištini, kada su njeni roditelji, izbegli sa Kosova 1992. godine, odlučili da se vrate.

„Bila sam jako, jako mlada dok je na Kosovu bio rat. Odrasla sam u Londonu, daleko od svega, ali mi je povratak na Kosovo pomogao da razumem šta se tamo desilo", rekla je britanskim medijima.

Organizatori su dan pre početka festivala najavili da je u prodaju puštena poslednjih hiljadu karata i da će kapaciteti parka biti ispunjeni do poslednjeg mesta.

„Uzbuđen sam i mislim da je ovo jako dobro za nas. Mi smo nova zemlja, a Dua Lipa nas predstavlja širom sveta", zakljujuče četranestogodišnji Džim.

Politika i roze čizmice

Image copyright Getty Images Natpis na slici Dua Lipa je 2018. godine nominovana u nekoliko kategorija Brit nagrada

Poput razgovora sa četrnaestogodišnjim Džimom, priča o festivalu retko gde prolazi bez pomena politike.

Pre nego što je sletela u Prištinu, Dua Lipa je na Instagram profilu objavila video u kome na albanskom pozdravlja publiku i zaključuje da ipak treba da „obnovi albanski jezik". Video je izazvao lavinu komenatra na ovoj društvenoj mreži.

Reper Ekšn Bronson nije imao sličnih problema - on se novinarima u Prištini, uz izvinjenje, obratio na engleskom jeziku i ispričao kako mu je sarma postala omiljeno jelo zahvaljujući receptu koji je naučio od bake odrastajući u Albaniji.

„Mi se ne bavimo politikom. Mi podržavamo svoju zemlju i sunarodnike. Sramno je što još ima toliko nacionalizma", kaže Dukadžin Lipa.

Dukadžinov Instagram profil na kome je objavio fotografiju reprezentativaca Švajcarske albanskog porekla koji su na utakmici Svetskog prvenstva sa Srbijom proslavili uspeh pokazujući znak orla publici, takođe je izazvao brojne komentara.

Dok su se svetski mediji bavili bojom Duinih cipela koje je nosila kada je sletela u Prištinu, srpski tablodi o pišu o „provokacijama" dvadesetdvogodišne pevačice.

Ali Dukadžin Lipa bjašnjava da festival ne poznaje granice.

„Voleli bismo da vidimo Srbe u Prištini, isto kao što ljudi sa Kosova posećuju Egzit festival" i dodaje da će se i ovog puta pridružiti ćerki na bini.

