Zoran Janković ponovo ne mora da čeka ni drugi krug lokalnih izbora u Sloveniji - on već zna da je po četvrti put u prvom krugu pobedio na izborima za gradonačelnika Ljubljane.

I to ubedljivo - sa gotovo 61 odsto osvojenih glasova.

„Građani Ljubljane biraju gradonačelnika kome veruju, koji ima viziju i pre svega, kome mogu da prepuste da donosi odluke jer bi u suprotnom imali 50 mišljenja o svakom projektu i zbog toga bi se vrteli u krug", rekao je Janković po objavljivanju prvih rezultata i najavio 500 projekata koje treba realizovati u gradu, prenosi list „Delo".

Daleko iza sebe ostavio je drugoplasiranog Anžea Logara, kandidata konzervativne stranke SDS Janeza Janše, koji je osvojio nešto manje od 30 odsto glasova.

Vodeći dvojac gotovo da je vodio samostalnu borbu - svi ostali kandidati zajedno osvojili su manje od 10 odsto glasova, što je značajno doprinelo činjenici da se trka neće ponoviti u drugom izbornom krugu.

Janković, koji je na čelo Ljubljane prvi put došao 2006. godine, neće imati problem da donosi odluke, jer je njegova lista osvojila 23 od 45 mesta u gradskom parlamentu.

Šta je tajna Jankovićevog uspeha?

Dugogodišnji opstanak u politici slovenačkog glavnog grada Janković duguje odličnom poznavanju tehnologije vlasti i realizovanim projektima u Ljubljani.

„Kroz ceo mandat, on radi na pokazivanju svojih rezultata - svaki trg, ulica koju sagradi, on svima kaže da je to njegov rad.

„Svakoga dana, on se šeta po Ljubljani, ljubi decu, pozdravlja se sa ljudima, slika selfije - naučio je kako da bude blizu ljudima", kaže za BBC na srpskom Gašper Petovar, novinar slovenačke televizije Planet.

Iza mandata Jankovića ostali su nacionalni stadion, sportska dvorana, zatvaranje centra grada za automobile - ali i nikad potvrđene afere u vezi sa gotovo svakim projektom, od finansijskih sumnji, do optužbi za pritiske na medije.

„Sve njegove afere nisu toliko bitne glasačima - oni vide da su neke stvari napravljene u Ljubljani.

„Takođe, birači ne vole da rizikuju, a Janković je siguran izbor", kaže Petovar.

Ipak, Janković nikad nije bio izbor biračima van Ljubljane, a jedan dobar rezultat na nacionalnim izborima nije mu doneo duže zadržavanje na tom nivou politike.

„U drugim krajevima Slovenije veruju da Janković dobija mnogo više novca iz državnog budžeta i da su zato drugi krajevi manje razvijeni od glavnog grada."

Petovar ocenjuje i da je Jankovića snažno podržalo biračko telo koje je stiglo iz ostalih krajeva bivše Jugoslavije - za vreme i nakon ratova devedesetih.

Ko je Zoran Janković?

Zorana Jankovića u Srbiji često prisvajaju, pozivajući se na činjenicu da je rođen i odrastao u mestu Saraorci, pokraj Smedereva.

Više razrede osnovne, kao i srednju školu završio je u Sloveniji.

Već tokom studija ekonomije počeo je da radi, da bi njegova poslovna karijera i uspon počeli 1978. godine.

Nizale su se pozicije koje je zauzimao u različitim kompanijama koje su poslovale mahom u Sloveniji: Pošta Slovenije, Grič Zagreb, Merkator Investa, Emona, Elekta.

Ipak, Slovenija će ga bolje upoznati dolaskom na čelo slovenačkog trgovinskog ponosa - Merkatora.

Od 1997. do 2005. godine Janković je bio na čelu giganta koji je u to vreme kupio čitav niz slovenačkih kompanija i proširio svoje poslovanje na region.

U godini kada je „Merkator" otvorio prodavnicu u Beogradu, Janković je dobio nagradu za „Menadžera godine 2002." slovenačkog Udruženja menadžera.

Tri godine kasnije, nakon promene u vlasničkoj strukturi kompanije, Janković gubi svoje čelno mesto i ambicije seli u svet politike.

Rezultati iz privrede donose mu ubedljive pobede na izborima za gradonačelnika Ljubljane, ali i vode u pokušaj osvajanja državne vlasti.

Na izborima 2011. godine, Jankovićeva lista osvojila je najviše mandata, ali komplikovane koalicione dogovore završava neuspehom u foto-finišu - na tajnom glasanju nije obezbedio dovoljnu podršku i to je bio jedan od njegovih najvećih političkih poraza.

Vraća se upravljanju Ljubljane, koju je u međuvremenu poverio svom zameniku koga je doveo iz - Merkatora.

Izveštaji Komisije za borbu protiv korupcije primoravaju ga da 2013. godine na godinu dana napusti čelno mesto stranke i prepusti ga Alenki Bratušek, koja je uspela da sastavi koalicionu vladu i postane prva žena premijerka Slovenije u istoriji.

Sukob Jankovića i Bratušekove obeležiće 2014. godinu - njen izlazak iz Pozitivne Slovenije i formiranje sopstvene partije biće i, bar za sada, konačna tačka na ambicije Jankovića da se vrati u nacionalnu politiku.

Posvećen upravljanju Ljubljanom, ostvaruje novu ubedljivu izbornu pobedu.

Time još jednom baca u senku nerazjašnjene afere koje ga i dalje prate, a u koje su mnogi spremni da uključe i njegovog sina Jureta Jankovića - jednog od dvojice sinova Zorana i Mije Janković.

