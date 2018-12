Image copyright FRANCK FIFE/AFP/Getty Images Natpis na slici Modrić je pre Zlatne lopte proglašen za najboljeg fudbalera Svetskog prvenstva u Rusiji

Deceniju dominacije Kristijana Ronalda i Lionela Mesija prekinuo je fudbaler sa „naših prostora" - Luka Modrić.

Iza veziste Real Madrida i Hrvatske je neverovatna godina.

Nakon nagrada koje su mu dodelili Fifa i Uefa, Modrić je dobio i prestižnu Zlatnu loptu.

„Još uvek ne mogu da se naviknem na ovaj događaj i shvatim da sam na ovom mestu - naporan rad, vera u sebe, odlučnost u teškim trenucima su ključ da biste postigli nešto veliko", izjavio je Modrić nakon dodele.

„Ništa ne dolazi lagano, ali kad se prilika ukaže, morate biti spremni".

Modrić je klasična „desetka" - neko se pita za sve i od koga mnogo toga zavisi, a to ne može svako.

On može, a kada to radite godinama, bez prestanka i to u jednom od najboljih klubova sveta, onda o vama priča ceo svet.

U maju je osvojio treću Ligu šampiona u nizu, nakon čega je predvodio „vatrene" do finala Svetskog prvenstva u Rusiji.

„Sve bih menjao za tu titulu, sve individualne nagrade", rekao je po dobijanju Zlatne lopte.

Image copyright Alex Livesey Natpis na slici Modrić je uz Rakitića predvodio Hrvatsku do finala Mundijala u kojem su poraženi od Francuske

Šef parade

Bivši selektor Srbije Slavoljub Muslin za BBC na srpskom kaže da je Modrić jedan od najboljih i najkompletnijih igrača sveta.

„Veliki uticaj ima na igru i Reala i Hrvatske - defanziva mu je dobra, što je vrlo važno za moderan fudbal, ali pre svega može da namesti gol i vodi igru.

„Jednostavno, on je šef parade u svojoj ekipi".

Pritom, Modrić nije šef parade bilo gde, nego u jednom Realu.

„Svakako, Ronaldo je napred pravio razliku i to je važno - najteže je dati gol - ali Modrić je imao uticaj na igru Reala koliko i Ronaldo, ako ne i više", kaže Muslin.

Ko je Luka Modrić

Rođen je 9. septembra 1985. godine u Zadru

Sa 16 godina prešao je u Dinamo Zagreb u kojem je osvojio tri titule

U Totenhem prelazi 2008. godine, kada su prvi put posle gotovo 50 godina igrali u Ligi šampiona

Od 2012. nastupa za Real Madrid u kojem je sve vreme jedan od najvažnijih fudbalera tima

Konstantnost

Ono što mnogi ističu kao glavni razlog zbog kojeg je Modrić dobio sve nagrade, pa i Zlatnu loptu, jeste nastup Hrvatske na Svetskom prvenstvu u Rusiji.

Sportski novinar B92 Nikola Đukić za BBC na srpskom kaže da Mundijal ima veliki udeo, ali da je u Modrićevu korist prelomila nova titula u Ligi šampiona.

„Kada se to spoji sa utiskom da je, uz Ivana Rakitića, odveo jednu Hrvatsku do finala Mundijala, što niko nije očekivao, odabir je poprilično opravdan".

Đukić kao ključnu Modrićevu karakteristiku ističe konstantnost tokom čitave sezone.

Kako kaže, njegova igra nisu samo asistencije i golovi, već i kontrola ritma, pokretanje napada i povezivanje linija tima.

„Ima neverovatan pregled igre, talenat da u deliću sekunde menja odluke i utiče na dešavanja na terenu, ali ono što njega odvaja od verovatno 98 odsto fudbalera jeste što to konstantno radi u velikoj brzini, ali i na najvišem nivou - iz nedelje u nedelju".

„Poslednjih godina bi u Realu stalno neko iskakao i imao periode sjajne igre - Asensio, Isko, Kros, Vaskes... Međutim, bile su samo dve konstante - Ronaldo i Modrić".

Image copyright Aurelien Meunier Natpis na slici Modrić sa porodicom i Zlatnom loptom

Skandal

Poslednji put kada je neko ko nisu Ronaldo i Mesi osvojio Zlatnu loptu bila je 2007. godina - ispred njih se tada našao Kaka.

Deset godina kasnije, Modrić je osvojio Zlatnu loptu sa gotovo duplo više poena od drugoplasiranog Ronalda.

Zanimljivo je da je konačni spisak sa brojem bodova procureo u javnost i vrteo se po internetu nekoliko sati pre zvaničnog proglašenja pobednika.

Za najboljeg fudbalera sveta do 21. godine proglašen je Kilijan Mbape, dok je napadačica Liona i Norveške Ada Hederberg najbolja fudbalerka.

Dodelu je obeležio i jedan skandal kada je francuski DJ Martin Solvejg norvešku fudbalerku, nakon uručivanja nagrade, u programu pitao da li zna da „tverkuje".

Od fudbalera sa Balkana tu su Slovenac Jan Oblak i Hrvati Mario Mandžukić i Ivan Rakitić.

Image copyright Angel Martinez Natpis na slici Modrić je godinama najbolji igrač jednog od najvećih klubova sveta - Real Madrida

Onima koji je nisu osvojili

Modrić se nakon dodele zahvalio saigračima i porodici, ali i istakao da bi sve individualne nagrade menjao za titulu prvaka sveta.

Imao je možda i neobičnu posvetu.

„Možda je u prošlosti bilo još igrača koji su mogli da osvoje nagradu, poput Ćavija, Inijeste ili Šnajdera, ali to se nije dogodilo - ovo je za sve koji su je zaslužili, a nisu je dobili".

Ipak, kako je naveo, Ronaldo i Mesi su u poslednjih deset godina bili na izuzetnom nivou.

Dugo je bilo kritika zbog toga što velikani poput dve legende Barselone nikada nisu na taj način nagrađeni za svoje uspehe.

Jednostavno nisu mogli protiv individualnih učinaka Mesija i Ronalda, koji ove godine nisu u formi kao ranije.

Šta je Zlatna lopta?

Zlatna lopta je prestižna nagrada koju list Frans fudbal dodeljuje od 1956. godine.

Prvi osvajač bio je Englez Stenli Metjuz

Listu od 30 fudbalera sastavlja uredništvo francuskog lista, a pobednika biraju novinari iz čitavog sveta, po jedan iz svake zemlje.

Slavoljub Muslin kaže da je za njega Mesi ubedljivo najbolji igrač sveta, ali bira se igrač koji je najviše uradio u godini.

Sa njim je saglasan i Đukić - „niko ne bi mogao ništa protiv Mesija".

„Zlatnu loptu su 2010. zaslužili i Vesli Snajder i Inijesta, dok je Ćavi oduvek bio u grupi igrača koji treba da je dobiju.

„Ipak, Ćavi i Inijesta će ostati upamćeni kao jedni od najboljih fudbalera svih vremena - prva tri među vezistima, uz Zidana - pa nijedna nagrada koja im je promakla to ne može da promeni.

„I Modrić je toga svestan, kao i činjenice da ne može svaki vrhunski fudbaler da bude nagrađen - zato im je i posvetio nagradu".

