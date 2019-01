Ko je Borut Pahor

View this post on Instagram

Baje je te dni modno, da objaviš dokaz desetletnega staranja. OK. Na prvi fotki sem na tiskovki kot predsednik vlade leta 2009, na drugi pa kot predsednik republike 2019. Skupaj sem star 100 let, samo še ne tako moder. #10yearchallenge challenge #tbt #100years #pahor #president #presidentpahor #slovenia