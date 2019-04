Spor Sarajeva i Zagreba oko „oružja u džamijama"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Džamija u Počitelju, u Hercegovini. Religija je neodvojiva od politike u BiH

Zvuči kao zaplet nekakve političke satire koji je odbačen zato što su scenaristi preterali.

U najnovijoj epizodi - predsednica je izjavila nešto što je nemoguće proveriti i susednu zemlju proglasila bezbednosnim rizikom i utočištem hiljada islamskih terorista.

Nakon kritika, obaveštajna služba joj priskače u pomoć - i pokuša da činjenice prilagodi njenim rečima.

Čovek bi pomislio da bi se scenaristi američke satire Potpredsednica slatko nasmejali, a zatim odbacili ovu ideju.

Ali malo se ko smeje u Bosni i Hercegovini. Predsedništvo BiH naložilo je ministarstvu spoljnih poslova da uloži diplomatsku protestnu notu Hrvatskoj.

Nije poznato šta će tačno pisati u noti, ali je vrlo verovatno da će biti teških reči o navodnom ponašanju hrvatske Sigurnosne-obaveštajne agencije (SOA).

Naoružavanje islamista?

Čak i po standardima Zapadnog Balkana, tvrdnje su potpuno skandalozne.

Prošlog meseca je nezavisni informativni portal Žurnal iz Sarajeva objavio razgovore sa Bošnjacima koji kažu da je SOA pokušala da ih ubedi da prokrijumčare oružje do mesta povezanih sa pokretom selefija u Bosni.

„Otkriće" tog oružja potvrdilo bi tako izjave hrvatske predsednice Kolinde Grabar-Kitarović - pre dve godine ona je rekla da u BiH postoji 10.000 ljudi sa „veoma radikalnom retorikom i namerama". Izjava je naišla na brojne kritike.

Image copyright AFP Natpis na slici Kolinda Grabar-Kitarović je izabrana za hrvatsku predsednicu u januaru 2015. godine

Otuda ne iznenađuje da su navodi Žurnala izazvali burne reakcije.

Hrvatski premijer Andrej Plenković je tokom posete bosanskom gradu Neumu članak nazvao „kreativnom manipulacijom".

SOA je tvrdnje okarakterisala kao „lažne i zlonamerne", mada je potvrdila da su njeni pripadnici bili u kontaktu sa građanima BiH citiranim u članku.

U međuvremenu, ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić brže-bolje je preuzeo zasluge za sprečavanje „nameštaljke" koja bi ukaljala međunarodni ugled njegove zemlje.

„Cilj je bio da se izvrši diskreditacija BiH, da se ona predstavi kao teroristička država i ozbiljna pretnja za region i Evropu", rekao je on.

Delovalo je logično kad je bosanski državni tužilac preuzeo da istraži te navode. Sve dok se nije ispostavilo da je meta istrage upravo Mektić.

Tužilac je osumnjičio ministra bezbednosti za otkrivanje poverljivih informacija i davanje lažnih izjava. Mektić je istragu nazvao „farsom".

Opšta zbunjenost bi ovde bila prirodna reakcija. Ali građani BiH dobro znaju da su optužbe i kontra-optužbe sastavni deo neprijatne nacionalne političke igre koja traje otkako je Dejtonskim sporazumom 1995. godine okončan krvavi rat.

Image copyright AFP Natpis na slici Džamija u centralnoj BiH uništena tokom sukoba sa hrvatskim snagama

Nacionalistički orijentisani političari u BiH i dalje zagovaraju ideju secesije - i održavaju čvrste veze sa strankama u Hrvatskoj i Srbiji. Vladajuća HDZ u Hrvatskoj ima veoma uticajnu sestrinsku organizacija preko granice u Bosni.

„Više su na strani Hrvatske nego rođene zemlje", kaže Ivana Marić, nezavisna politička analitičarka iz Sarajeva.

Marić kaže da uopšte „nije nemoguće" da je SOA bila upletena u zaveru, baš kao što to tvrdi Žurnal. Ona ističe da je Slovenija nedavno povukla ambasadora iz Zagreba protestujući zbog aktivnosti hrvatske obaveštajne agencije.

„SOA zna da ima partnere u Bosni koji će joj pomoći", kaže ona. Ali Marić smatra da pravi problem leži u političarima koji potpiruju etničke tenzije da bi zavadili, vladali i zaradili.

„Svima njima ovo treba. To je igra koju političari sve vreme igraju - pozitivac/negativac, pretvaraju se da ima mnogo neprijatelja i da ne moraju ništa da rade za glasače."

Image copyright Getty Images Natpis na slici Bošnjaci u molitvi: tokom devedesetih bili su u ratu sa Srbima i Hrvatima

Novinar Žurnala Avid Avdić kaže da je njegova priča posledica višemesečnog istraživanja, ali da državni tužilac nije pokazao interesovanje za dokaze koje je on sakupio. On za to krivi nacionalističku politiku.

„Mi već godinama upozoravamo da naše komšije, Hrvatska i Srbija, kontrolišu ključne institucije u Bosni. Saslušali su me u tužilaštvu, ali mi nisu postavili ni jedno jedino pitanje u vezi sa ovim slučajem."

Rat rečima

Interesovanje medija za aferu je počelo da jenjava, ali je predsedništvo BiH očigledno odlučilo da oživi spor naloživši ministarstvu spoljnih poslova da uputi protestnu notu.

Avid Avdić kaže da je to zbog informacija koje obaveštajna agencija BiH ima.

„Verovatno su došli do nekih informacija koje smatraju značajnim", rekao je portparol ministarstva spoljnih poslova Nebojša Regoje za BBC.

„Ne očekujem ozbiljne posledice kad su u pitanju diplomatski odnosi ili saradnja u bilo kom sektoru - uključujući i bezbednosni", kaže on.

Drugim rečima, sve po starom. Najnovija epizoda je možda bila zbunjujuća za autsajdere - ali za umorne gledaoce u BiH, ona je samo deo naizgled beskrajne epopeje.