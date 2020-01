Image copyright MOK

„Rodilo se dete moje, hvala Bogu, prvo pa žensko", orilo se u jednoj kafani na Balkanu.

„Pukni puško, da ne bude muško".

Služio se burek koji su muškarci napravili po receptu očeva, jer je „sramota da ne znaš ženi pitu napraviti".

Ovi muškarci prave su „borkinje". Uvek koriste ovu reč jer je borac nakaradna reč - „čisto silovanje jezika".

Samo je jedan od njih bio snužden. Tog dana su ga na razgovoru za posao pitali „da li ste planirali da imate decu".

Bilo mu je baš neprijatno.

Ova scena mogla bi da se sklopi iz nekoliko postova koji su se pojavili na anonimnoj hrvatskoj stranici Muž, otac, kralj.

Za mesec dana dostigla je 6.000 pratilaca, a neki postovi su podeljeni više stotina puta.

Zbog postova koji prikazuju rodno obrtanje, pojedinima je na Balkanu stvarno bilo neprijatno, drugi su se smejali i masovno delili stranicu na društvenim mrežama, dok su se treći zapitali - o čemu se zapravo radi?

Stranica je ubedljivo najposećenija iz Beograda, Zagreba i Sarajeva, a anonimni tim je za BBC na srpskom otkrio šta stoji iza fotografija „muškaraca koji ne znaju da voze" ili „imaju godine, ali ne i bore koje bi to dokazale".

Image copyright MOK

Ko je u timu

Prevoditeljka, ali i magistarka rodnih studija, jedan gejmer, drugi aktivista i doktorantkinja - svi oni učestvuju u kreiranju sadržaja stranice Muž, otac, kralj.

Zapravo ih je troje, ali objašnjavaju da „svako od njih ima po nekoliko društvenih uloga, jer se odnosi sve na radno mesto i profesiju".

Mestimično se smenjuju muški i ženski glasovi na spikerfonu, ali više o sebi - ne odaju.

„Nemamo nikakav projekat pri nevladinoj organizaciji. Nismo dobili novac za skretanje pažnje, svi volontiramo.

„Ideja je došla sama od sebe, iz svakodnevnih razgovora sa ljudima i pesama koje svi čujemo", kaže jedan glas.

Objašnjava da su rodni stereotipi „svuda oko nas" - na poslu, u hobiju, interesovanjima, među partnerima, prijateljima...

„Krenuli smo da obrćemo pesme i fraze koje svi znamo i tako smo se zezali privatno", kaže drugi glas.

„Onda smo došli na ideju da to obrtanje pokažemo i drugima".

Kao inspiracija im je poslužila popularna stranica Men who has it all, koja ima 400.000 pratilaca, i čiji su koncept „odomaćili i ispekli sa našim jezikom i kontekstom u kojem žene žive na Balkanu".

Muškarac, otac, kralj je, kažu, „satirična stranica koja ukazuje na apsurdnost i sve manjkavosti (ali i nasilje) patrijarhata".

Tim koristi one izjave koje se najčešće upućuju ženama, stavljaju u ženski glas i upućuju muškarcima, čime se „potpuno humorizuje vrednost tih izjava.

Pojašnjavaju da feminističke satire ima „malo ili nikako".

„Mi smo konzervativna sredina, a fraze koje su kod nas obrnute možete da pročitate čim upalite vesti", kažu iz tima.

Ipak, dodaju da nemaju utisak da je negde drugde situacija sa rodnim stereotipima mnogo bolja.

Image copyright MOK

Profesorica Asim i Lepa Brena

Pesma Lepe Brene „Čuvala me mama za velike stvari" i pitanje „da li planira porodicu" na razgovoru za posao, za jednu članicu tima bio je početni korak da krene da ruši stereotipe.

„Verovatno mi je omiljen taj post sa profesoricom Asimom", kaže ona.

Dodaje da je neverovatno koliko je diskriminacija na ovim prostorima kroz jezik.

„Ako samo pogledamo - kada kažemo muškarčina, to je definitivno pozitivna stvar, dok je ženetina nešto potpuno užasno i negativno".

Neke postove je bilo i jako zabavno smišljati.

„Ono, da je muškarac muškarcu vuk i da muškarci tračaju iza leđa mi je bio prezabavan", dodaje drugi član.

„Pesme i izrazi samo pokazuju koliko je rodna diskriminacija i patrijarhat postao deo opšte kulture i koliko se podsvesno primenjuje kao nešto najnormalnije."

Image copyright MOK

Žene govore

BBC na srpskom: Šta planirate dalje?

Muškarac, otac, kralj: Želimo da nastavimo da prikazujemo seksizam i da ismevamo patrijarhat, da povežemo žene u regionu, osvestimo ih i edukujemo.

Naredni korak je da damo glas samim ženama, anonimno ili ne, one će odlučiti.

Sve je volonterskom nivou.

Image copyright MOK

Kako je Balkan reagovao

Stranica se najviše posećuje i prati iz Srbije, zatim iz Hrvatske i Bosne.

Kažu da je 90 odsto komentara koje dobijaju pozitivno, a da im žene masovno šalju sopstvene primere iz svakodnevnog života.

Muškarci koji se prave da ne razumeju foru, da ne shvataju o čemu se radi ili komentarišu da im se ne dopada - bilo je i takvih komentara, kažu iz tima.

„U inboks svakodnevno dobijamo poruke podrške, oduševljenja, a dobijamo i dosta primera seksističkih izjava koji su nam inspiracija za buduće postove", dodaju.

Komentare ne brišu „sve dok ne guše ženski glas, jer smatramo da takvog prostora ima i previše".

„Nismo iznenađeni što neki muškarci nisu oduševljeni", kaže jedan glas.

„Dosta je teško suočiti se sa vlastitim privilegijama kojih možda nisu ni bili svesni toliko".

Neki od njih, kažu, „reaguju i po principu sličnom kao što bi za LGBT prava - nemamo mi ništa protiv, nek u svoja četiri zida svako radi šta želi".

„To nam sve pokazuje koliko je Balkan preplavljen predrasudama i koliko nam je stranica bila potrebna", dodaju.

Ipak, kažu da im se i dosta muškaraca javilo koji jesu svesni situacije i koji su ponudili pomoć.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk