Ima li sličnosti između Farskih ostrva i Islanda na jednoj, sa Slovenijom, na drugoj strani?

Prema broju stanovnika, površini ili klimi - bliskih paralela nema.

Ono što im jeste zajedničko je da su sve poslušale savet Svetske zdravstvene organizacije - „testirajte, testirajte, testirajte".

Dok epidemiolozi u Srbiji najavljuju početak masovnog testiranja za naredni period, Srbija je sa 1.102 testiranih na milion ljudi na 82. mestu u svetu i na poslednjem mestu među zemljama bivše Jugoslavije.

Strategije u borbi sa pandemijom su različite, a jedna od njih je upravo masovno testiranje.

Proverite koje zemlje Balkana i sveta prednjače, a koje su na začelju po ispunjenju ovog zadatka.

„Testirajte, testirajte, testirajte"

„Imamo jednostavnu poruku za sve zemlje - testirajte sve na koje sumnjate.

„Ako je rezultat pozitivan, izolujte te ljude i saznajte sa kim su bili u kontaktu dva dana pre nego što su im se razvili simptomi.

„Testirajte i te ljude", rekao je Tedros Adanom Gebrejesus, direktora SZO sredinom marta.

Nepunih mesec dana kasnije, Farska ostrva imaju 103 hiljade testiranih na milion stanovnika, a Island 84.000.

Na Balkanu su 'najbolji đaci' Slovenija, koja je na 17. mestu u svetu, a do sada je testirala 14.168 ljudi.

Ipak, među prvim zemljama, barem prema ovom kriterijumu su države sa malim brojem stanovnika ili malom teritorijom, poput Gibraltara, Luksemburga i Lihtenštajna.

Ipak, Norveška je testirala 21.000 ljudi na milion, a Estonija 17.000.

Dobri i loši đaci

Mnogo mesta je između Slovenije i druge zemlje sa Balkana koja prednjači po broju testiranih.

Tako je Crna Gora na 57, a Hrvatska na 57. mestu po broju testiranih u odnosu na broj stanovnika.

U Hrvatskoj je do sada testirano 3.002, a u Crnoj Gori 3.007 stanovnika na milion ljudi. Severna Makedonija testirala je 2.822 ljudi po istom kriterijumu.

Bosna i Hercegovina je na 72. mestu sa 2.106 testova na milion stanovnika, a Srbija na 84. mestu sa gotovo upola manje.

Iza Srbije je na Balkanu samo Albanija, koja je šest mesta ispod.

Lekari o masovnom testiranju u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je masovno testiranje 23. marta.

Dok epidemiolog Zoran Radovanović za BBC kaže da smatra da se na masovno testiranje nije prešlo jer država nije imala dovoljno testova, članovi Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa proteklih dana rekli su da se razmišlja o širem testiranju.

Govoreći o „masovnom testiranju", epidemiološkinja Darija Kisić Tepavčević rekla je da neće biti testiranja na lični zahtev, već samo uz lekarske indikacije.

„Ako je u neku zemlju epidemija ušla ranije, jasno je da će oni imati više testiranih. U nekim zemljama se plaća test, po sopstvenom zahtevu, neki pacijenti se testiraju svaki dan...

„Da se ne poredimo sa ostalima, ni sa onima gde imamo najgore scenarije, a ni sa drugima. Testiraju se osobe koje imaju indikacije i mi smo te indikacije proširili", rekla je Kisić.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je početkom aprila da sada nije pravi trenutak za masovno testiranje već samo za prošireno.

„U opštoj populaciji test ima smisla raditi kada sve prođe, dakle posle epidemije tokom leta.

„Tada možemo ispitivati prisustvo antitela koja će pokazati kolika je osetljivost populacije. Uzima se reprezentativni uzorak na različitim delovima teritorije Srbije i ispituje na prisustvo, odnosno neprisustvo antitela", rekao je Kon.

On je dodao da oni koji imaju antitela, znači da imaju imunitet, bilo da imaju ili nemaju simptome.

Na pitanje da li se već realizuje plan za masovno testiranje, Predrag Kon kaže da je plan da se do kraja nedelje (do 12. aprila) dnevno testira 1.500 ljudi, a da je već sada postignuto testiranje 1.200 dnevno.

„Apsolutno se razmišlja da se pređe na što šire testiranje. To što sam ga ja nazvao masovno, to je kada sa 200 planirate da dostignete 4.000, to je masovnije", rekao je Kon.

Svet i velike države

Od prvih 15 zemljama na listi onih koje najviše testiraju, 12 je evropskih.

Među zemljama koje imaju najviše slučajeva korona virusa, strategija testiranja je različita.

Italija je testirala oko 12.500 stanovnika na milion ljudi, Nemačka gotovo 11.000, a Španija 7.500, dok je Francuska test uradila na svega 3.436 ljudi na milion stanovnika.

Sjedinjene Američke Države i Rusija imaju slične brojke. SAD su uradile testiranje na oko 6.291 ljudi na milion stanovnika, a Rusija 5.448, ali se broj testiranih u SAD naglo povećao poslednja 24 sata.

Najviše novih slučajeva izbija upravo u Americi i Meksiku, dok najviše novih preminulih u Španiji, ali i Belgiji.

Ipak, treba imati u vidu da je Španija i na drugom mestu po broju ljudi koji su se oporavili - 43.200, odmah iza Kine.

Među zemljama sa najmanje testiranih su Istočni Timor, Južni Sudan i Papua Nova Gvineja.

Napomena: Statistički podaci o broju testiranih, zaraženih, preminulih i oporavljenih usled korona virusa uzeti su sa portala Worldometerna dan 8. aprila 2020 u osam časova ujutru.

Ovaj portal je najveće Američko društvo bibliotekara proglasilo za jedan od najboljih besplatnih referentnih portala na svetu.

Podatke o korona virusu koriste sa ovog portala koriste i Džon Hopsins univerzitet, Njujork tajms i Fajnenšnal tajms.

