Image copyright Anadolu Agency Natpis na slici I u Albaniji se fudbal ne igra ovih dana, ali se razmišlja njegovom logikom

„Niko nikada nije video da je neko dobio rat na defanzivu. Morate da napadate, a ovo je veoma jak protivnik."

Ovako čitavu borbu sa korona virusom vidi albanski premijer Edi Rama.

Iako bivši košarkaš, Rama je rešenje za izlazak iz krize pronašao - u fudbalskoj legendi.

„Moramo biti kao Milan Ariga Sakija - svi se branimo i svi napadamo. Ako ne igramo kao tim, izgubićemo", rekao je Rama.

Elona iz Tirane ipak misli da stanovništvo u Albaniji primenjuje defanzivu.

„Premijer je uveo oštre mere i iskoristio ovaj trenutak da prikupi više moći", kaže Elona za BBC na srpskom.

„Ljudi ih uglavnom poštuju zbog straha od pandemije i novčanih kazni. Ali više od svega zbog straha - da će završiti u albanskim bolnicama".

U meču Albanije protiv korona virusa je do sada zaraženo 726, a preminulo 28 ljudi.

Kada bi se borba sa korona virusom stvarno posmatrala kao fudbalska utakmica, na osnovu ovih parametara prosudite - kakav bi bio rezultat.

Image copyright Reuters Natpis na slici Bivši košarkaš izabrao je fudbalsku legendu kao paralelu za borbu protiv zaraze

Ko je Arigo Saki

Oni koje interesuju dešavanja u Albaniji u vezi sa korona virusom, ali ne i italijanski fudbal, treba da znaju da je Arigo Saki sportska legenda.

Napravio je fudbalsku revoluciju krajem 1980-tih i početkom 1990-tih.

Vodio je Milan i sa ovim klubom osvojio devet trofeja, od kojih su po dve titule prvaka Evrope i sveta.

Bio je trener i reprezentacije Italije i 1994. vodio tim do finala Svetskog prvenstva u fudbalu, gde su izgubili od Brazila.

Koja su pravila ovog meča

U Albaniji policijski čas počinje u 17.30 svakog dana i traje do pet ujutro.

„Vikendima se dozvoljava i određenim grupama da izađu", kaže Elona.

„Prošle nedelje su to bili stariji ljudi, koji su smeli napolje od šest ujutru do 11, a nedeljom su izlazile majke i deca do deset godina".

Erjona Rusi je novinarka Top kanala iz Tirane, gde vodi dnevnu emisiju Albanija lajv. Kaže da za BBC na srpskom govori samo svoje mišljenje, a ne medija za koji radi.

Pojašnjava da je ljudima van policijskog časa dozvoljeno zapravo da izlaze samo 90 minuta dnevno, da bi kupili hranu, otišli u apoteku ili obavili neke osnovne aktivnosti.

Potrebne su i posebne dozvole za izlazak van policijskog časa, a one se dobijaju elektronski.

„To je izazvalo nezadovoljstvo među stanovništvom", kaže Erjona Rusi.

Sledeće nedelje čeka se odluka o otvaranju škola i univerziteta.

Image copyright GENT SHKULLAKU

Kako stoje ključni igrači

U Albaniji je zaraženo 60 lekara i medicinskih sestara, a ima oko 20 aktivnih slučajeva, kaže Elona.

Na korona virus je pozitivno i 18 policijskih službenika, četiri trudnice koje su se u međuvremenu oporavile, i jedan novinar, govore javni podaci.

Prosečna starost zaraženih pacijenata je 50 godina, dok hospitalizovani imaju u proseku četiri godine više.

Publika ovde nije publika

Valbona radi puno radno vreme, ali je pored toga i blogerka hrane.

To joj je i način da se nosi sa stresom i nesigurnošću tokom epidemije.

„Dani mi prolaze u radu, provođenju vremena sa decom i njihovom učenju preko interneta, kao i savetima i receptima za kuvanje", kaže Valbona.

„Kovid-19 je izrodio više kuvara i pekara nego ijedan drugi virus na svetu".

Neizvesnost brine Valbonu.

„Ekonomska kriza kroz koju prolaze sve porodice čini našu zabrinutost još većom", kaže Valbona.

„Ja sam stalno zaposlena mama i od 12. marta radim na daljinu. Ali, to ne mogu svi. Posebno je teško firmama koje se bave ugostiteljstvom, hotelijerstvom, ljudima koji drže barove i restorane".

Valbonini roditelji žive u Fjeru, a ona u Tirani - i nije ih videla od početka epidemije.

„Oni ne mogu da izađu ni da kupe namirnice, ni po lek.

„Roditeljima pomažu komšije i na tome sam im jako zahvalna", objašnjava Valbona.

Image copyright GENT SHKULLAKU Natpis na slici U Tirani nema šetanja od popodne do ujutru

Erjona Rusi radi na televiziji pa svakog dana ide u redakciju, ali kaže da mnogi drugi ljudi rade od kuće.

„Mnogi mi kažu da je jako teško, posebno majke koje istovremeno vode brigu o deci i kući.

„Ova situacija je teža i za one koji su izgubili posao ili su pogođeni zatvaranjem radnji, posebno u malim preduzećima", kaže Rusi.

Novinarki je najveći problem što ne može da se viđa svaki dan sa majkom, kao ranije.

„Mama mi živi sama i bojim se za njeno mentalno zdravlje tokom izolacije", objašnjava Rusi.

„Zabrinuta sam i za ćerku, ona ima samo deset godina i nedostaju joj prijatelji i društvene aktivnosti, a čak i škola".

Neizvesna budućnost - ovo je jedna od stvari koje Elonu najviše plaše.

„Znam da svet posle ovoga neće biti isti", kaže ona.

„Plašim se i da će moja porodica imati zdravstvenih problema i da neću moći da im pomognem".

Elona živi u Tirani, a njena porodica u drugom gradu.

Ne viđa ih jer nije dozvoljeno putovanje između gradova, ali ukoliko je to neophodno zbog posla.

„Plašim se za život roditelja, jer imaju više od 70 godina", govori ona.

Koji igrači ne igraju po pravilima

Najviše slučajeva zaraze je u Tirani, oko 250, a u Skadru ima najvećih problema, jer u ovom malom mestu kod granice sa Crnom Gorom ima 100 zaraženih.

„Tirana kao glavni grad ima najveći broj obolelih, ali stanovnici Skadra se u velikoj meri nisu pridržavali propisa samoizolacije", kaže Elona.

„Drugo mesto na kojem je nedavno izbio problem je mali grad Kruja, u kome je otkriveno da 18 radnika fabrike odeće ima Kovid-19".

Elona dodaje da su se mnogi radnici i članovi sindikata žalili su morali da nastave sa radom, iako firme nisu preduzele mere da zaštite radnike.

Molitva

Erjona kaže da će muslimani u Albaniji mesec Ramazana, koji traje do 23. maja, ove godine potpuno drugačije obeležiti.

„Džamije su zatvorene, ljudi se neće okupljati na molitve, što je veoma važna stvar ovog meseca", kaže Erjona.

„Ali, sigurana sam da to neće naštetiti vernicima. Bog je unutar nas, a ne u džamijama ili crkvama. Ova je samo dvostruka žrtva za vreme posta, koje takođe treba da budemo svesni".

Image copyright Anadolu Agency Natpis na slici Vernici neće moći u džamije za vreme noćnih molitvi

Kakvo je suđenje

Erjona Rusi kaže da se u Albaniji poslednjih dana vodi velika diskusija oko toga kako se zemlja bori sa Kovidom-19.

„Kao novinarki, teško mi je prenosim informacije ispravno i tačno, jer prvi put izveštavam o događaju, a da imam samo jedan izvor - vladine zdravstvene ustanove", objašnjava Rusi.

Dodaje da je broj zaraženih u Albaniji, na sreću, nizak, ali nije sigurna koji je uzrok toga.

„Veoma sam zabrinuta da bi ova situacija mogla da potkopa našu slobodu kretanja, govora i mnoge druge građanske slobode", kaže Rusi.

Valbona misli da su rigorozne mere ipak dale rezultate, pa je „situacija u zemlji pod kontrolom".

Elona kaže da su neki članovi Krivičnog zakonika promenjeni da bi primorali ljude da poštuju policijski čas.

Ipak, dodaje da su mnogi kritikovali nepotrebne mere, a pogotovo one koje su u suprotnosti sa Ustavom. Među njima je i odredba da nije moguće zakone u vreme krize.

