Natpis na slici Oliver, glavni lik, na nekoj od lokacija u Susedstvu

Ovog leta, ako virus korona dozvoli, možete se uputiti u Hrvatsku na more. Međutim, male su šanse da se to putovanje pretvori u avanturu kakvu će vam pružiti igra The Uncharted Roads of Marco Polo, čija se radnja odvija baš u Hrvatskoj.

Tročllana ekipa iz hrvatskog Dreamtale Entertainment studija stoji iza video igre, point-and-click avanture koja će vas kroz priču glavnog lika odvesti na više od šezdeset lokacija širom zemlje u susedstvu.

„The Uncharted Roads of Marco Polo prati glavnog lika Olivera, Australijanca koji se u poseti Hrvatskoj upušta u avanturu koja će mu zauvek promeniti život", kaže za BBC Josip Makjanjić, vođa projekta.

„Više od toga sada, u ovoj fazi, ne mogu reći zbog spojlera", dodaje.

Natpis na slici Da li neko već prepoznaje o kojoj crkvi je reč?

Za sve divne pozadine u igri, koje ćete verovatno prepoznati, zaslužan je upravo Makjanjić, koji je takođe i autor priče.

„Izgled lokacije je verno prenesen u igru i tome pridodajemo jako puno pažnje. Verujemo kako će igrači moći da prepoznaju svaki detalj i, nadamo se, biti zadovoljni njihovim izgledom."

Dodaje da je izbor mesta koje će Oliver posetiti zaista veliki, a da je svaka od lokacija u Hrvatskoj važna za priču.

„U početko smo, naravno, imali na umu neke lokacije koje smo kasnije izbacili, kako bi priča bila uverljivija, a ne i rastegnuta."

Kao što je to čest slučaj sa igrama koje se zasnivaju na istorijskim podacima i tačnosti lokacija, igrači će i uz pomoć The Uncharted Roads of Marco Polo naučiti dosta toga ili obnoviti gradivo iz istorije.

Image copyright Dreamtale Entertainment

Ono što je specifično kod ove igre je što je ona potpuno crtana rukom i animirana na tradicionalan način.

Dizajnom i pričom pomalo podseća na neke od ranijih point-and-click avantura koje su okupirale pažnju kako zagriženih gejmera, tako i onih koji nisu bili toliko zagrejani za klasične i video igre sa bržom radnjom.

„Mi smo se trudili da igra izgleda pozitivno i da bude puna detalja. No, vidimo da je mnogo upoređuju sa igrama kao što su klasici poput Monkey Island i Broken Sword, što je za nas veliki kompliment", kaže Makjanjić.

Ima štošta da se kaže o ovoj igri. Zašto Marko Polo, u kom veku je radnja smeštena, koga će sve Oliver sresti?

Međutim, kreatori mnoge detalje čuvaju za izlazak finalnog trejlera, koji se uskoro očekuje, kako bi postigli veći efekat iznenađenja.

Josip Makjanjić je do sada radio i na nekim velikim naslovima, poput Serious Sam VR i Serious Sam 4, a The Uncharted Roads of Marco Polo je prva igra čija se radnja odvija u njegovoj rodnoj zemlji.

Igra će se prvo izaći za PC i mobilne telefone, a Makjanjić uverava da sve više rade na njoj, pa će se u ponudi naći i ranije nego što su očekivali.

Naravno, ne žele da pričaju o tačnom datumu izlaska.

Tajanstveni do samog kraja, ali po onome što trenutno možemo da vidimo, deluje da će se tajanstvenost i isplatiti.

