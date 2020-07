Iznenađenje hrvatskih izbora u Intervjuu petkom: „Mnogo ljudi nam se javilo da smo im probudili nadu i optimizam"

Na tvrdnju da ih protivnici nazivaju komunistima, Tomašević odgovara da mu je to - smešno.

Sve to mi je anahrono, a mi smo levica za 21. vek."

Aktivista ili političar

Birači su to prepoznali, posebno u doba preletačevića - ljude koji se nisu prodali i koji su ostali čvrsti u uverenjima, a uz to se bave temama današnjice, poput zaštite okoline ili društvenih nejednakosti."

Tomašević kaže da se on ovim temama bavi od svoje šesnaeste godine, najpre kroz članstvo u najvećoj regionalnoj ekološkoj inicijativi „Zelena akcija", potom i kroz međunarodni aktivizam u Ujedinjenim nacijama.

Niko me to dugo nije pitao, ljudi su zaboravili da sam bio hapšen u Varšavskoj."

HDZ i SDP - stranke minimalne razlike

Institucije u Hrvatskoj do sada su uglavnom kontrolisale dve velike stranke - stranka desnog centra Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Socijaldemokratska partija (SDP), stranka levog centra.

Na gotovo svakim izborima pojavljivale su se „treće opcije" koje nisu dugo potrajale, poput stranaka Živi zid ili Most, ali je pojava liste Možemo drugačija pre svega po izboru tema kojima se bavi.

Mi pokušavamo da držimo čvrstu liniju oko svetonazorskih tema, ali i da namećemo nove teme poput zaštite okoline, ali ne na način da je to važno samo od sebe, već postavljamo pitanje koje su društvene grupe najpogođenije - ko ima osiguranu kuću od poplava, zašto najsiromašniji plaćaju najveću cenu efekta staklene bašte."

Ne davimo Beograd kao srpska varijanta Možemo!

„Postaće i oni uspešni u političkoj borbi - malo im je falilo na lokalnim izborima. Politički prostor u Srbiji je teži nego u Hrvatskoj, a medijski prostor još teži - Vučić kontroliše gotovo sve, malo je oaza gde se može nešto drugačije čuti. Jako me brine stanje u Srbiji što se tiče demokratije - to je spoj neoliberalnih politika s jedne strane i antidemokratskih politika što se tiče prava građana. Klijentelizam je patentiran do krajnjih granica."