Hrvatska, psi i nauka: Njuške koje mogu da namirišu kosti stare 2.500 godina

Do velikog otkrića došle su 2015. godine, prilikom istraživanja kod Drvištice na planini Velebit.

Usledio je višegodišnji rad na terenu o kojem su Glavaš i Pintar, koja trenira pse, napisale naučni rad objavljen u prestižnom stručnom časopisu Journal of Archaeological Method and Theory.

Kako je došlo do otkrića?

„Ja do tada nisam ni razmišljala o tome da se trenirani psi mogu koristiti da traže bilo šta, a kamoli u arheologiji.

Dodatna otežavajuća okolnost bila je to što je godinu dana ranije tim arheologa koji radi sa Vedranom izvadio ostatke iz tih grobnica.

Istraživanja su trajala do 2019. godine, a Glavaš je kopala prema markacijama pasa.

„Posebno je zanimljivo što su psi vrlo precizni - oni točno mogu nanjušiti poziciju ukopa, iako to nama arheolozima nije toliko bitno, mi uvek iskopavamo širi prostor", objašnjava.

„Naši psi su trenirani na starim kostima, koje su slabijeg mirisa, ali oni ne traže kosti, kako se to obično misli", objašnjava arheološkinja.

Kako bi psima olakšali potragu, Glavaš i Pintar preoravaju ili buše zemlju kada je to moguće, kako bi miris izašao iz zemlje.

Kakvi psi mogu da učestvuju u istraživanjima?

„Kadaveri uglavnom rade na slučajevima starim do 50 godina", objašnjava za BBC na srpskom trener i rukovalac pasa iz Velike Britanije Mik Svindels, koji više 30 godina radi na otkrivanju ljudskih ostataka, a između ostalog je radio i u Bosni.

S obzirom na to da u pojedinim državama nije legalno trenirati pse na ljudskim ostacima, oni se najčešće obučavaju na svinjskim grobljima.

To su posebne farme, gde se ostaci životinje zakopavaju, kako kaže Svindels, „slično kao što bi zločinac zakopao žrtvu".

On dodaje da je u proseku potrebno šest nedelja za osnovnu obuku psa, a njihova dalja efikasnost zavisi i od veštine rukovaoca.

„Kada se radi o grobovima kakve mi istražujemo, gde je prošlo do nekoliko desetina godina od ukopavanja, postoje signali koje iskusan rukovalac pasa može da prati".

Svindels kaže da istraživači, primera radi, prema količini mahovine koja godinama raste na manje osunčanoj strani kamena mogu da pretpostave da li je on pomeran.

Svindels, kojem se takođe dešavalo da pas nađe mnogo stariju kost nego što se očekivalo, kaže da je to uvek otpisivao kao „slučajnost".

Koliko daleko u prošlost ide pseći njuh?

„Mi smo znanstveno uspjele dokazati da to ide do osmog vijeka pre Krista, to su najstarije grobnice koje smo pronašli", kaže Glavaš.