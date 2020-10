Vilijem Voker u Intervjuu petkom: „Ekonomija neće rešiti politička pitanja Srbije i Kosova"

Politika pre ekonomije

SAD su se nadale da će Evropska unija preuzeti vodeću ulogu jer je to ipak evropsko dvorište i zbog toga sam dodatno sumnjičav zašto smo se iznenada vratili, da predsednik odjednom vidi ozbiljnu situaciju na Balkanu gde on mora da se pojavi kao pregovarač."

Od Tačijevog kritičara do savetnika

Vučić je danas predsednik, a iz nekog razloga me i dalje pominje, i dalje sa netačnim informacijama, za koje i on zna da nisu tačne jer on zna šta se dešavalo na Kosovu i u Račku - i to me iritira."