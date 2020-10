Ivo Andrić, Nobelova nagrada i razmirice: Jedan evropski život i i brojne balkanske rasprave

„Najviše u Srbiji, jer ljudi za Andrića misle 'on je naš'", rekao je Mihael Martens na razgovoru o knjizi nazvanom Komadanje Andrića , ovog oktobra u Kulturnom centru Krokodil.

Šta Martens piše o Andriću?

Za Martensa, Andrić je plašljiv čovek, ponekad oportunista. On o njemu piše kao o „čoveku, a ne spomeniku".

„Ako je on ipak u senci pomenutih pisaca, to ima veze i sa opštim stupnjem poznavanja s kojim je on suočen kao pisac 'malog' jezika i prilično nepoznatog kulturnog okruženja („Šta nas briga za Višegrad?")," piše u knjizi.