Balkan, književnost i Petar Drugi Petrović Njegoš: Od totalnog uzdizanja do totalnog poricanja

„Ja sam bio štreber, naučio sam za peticu, ali moram da priznam da mi nisu svi delovi bili najjasniji, uprkos trudu profesora da nam sve to lepo prenese", priča Miloš.

Pesnik i vladika koji do danas izaziva divljenje, ali i svojatanja, poricanja i rasprave, Petar Drugi Petrović Njegoš rođen je 13. novembra 1813. u selu Njeguši, blizu Cetinja.

Od najvećeg južnoslovenskog pesnika i filozofa do mrzitelja muslimana - stavovi o Petru Drugom Petroviću Njegošu na balkanskim prostorima zavise od toga koga pitate.

Za mnoge u Crnoj Gori on je najveći pesnik, filozof i vladika kog je ta zemlja imala, u Srbiji ga često nazivaju najvećim srpskim pesnikom, a a pojedine bošnjačke organizacije su svojevremeno zahtevale zabranu Njegoševih dela u lektiri.

„To je jedna književna do kraja neistražena oblast, bez obzira na to koliko je do sada objavljeno djela o njemu.