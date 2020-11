Izbori u Bosni i Hercegovini: Kako žive „opozicioni" gradovi u regionu

Zoran Đinđić na mapi pokazuje gde je Beograd, glavni grad tadašnje Jugoslavije smenio je režim Slobodana Miloševića tri godine pre nego što je do promene došlo na državnom novu

Kohabitacija predsednika i premijera ni do sada nije bila laka za balkanska društva, ali bi značenje ovog pojma moglo dodatno da se zakomplikuje kad se proširi na odnos lokalnih i centralnih vlasti.

„Kako će finansirati gradsko grejanje koje smo mi svake godine subvencionisali, zašto bi to radila Republika Srpska?

Beograd Zorana Đinđića

Ni ono što je moglo, nije se radilo jer je republička vlast podmetala nogu, opstrukcije su išle do tog nivoa da su i donacije zadržavane na granicama", priseća se ona u razgovoru za BBC na srpskom.

„On je to doživljavao kao jednu fazu u borbi za nešto drugačije i bolje sutra.

Nije bio iznenađen što su se udružili da ga smene - možda se to vremenski dogodilo malo pre nego što je on očekivao, ali je znao da je to pitanje meseca, a ne godine", zaključuje Julijana Mojsilović, danas novinarka portala na engleskom televizije N1.