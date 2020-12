Međunarodni dan osoba sa invaliditetom: Njihov život na Balkanu u vreme epidemije korona virusa

On ovogodišnji Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji se svake godine obeležava 3. decembra, dočekuje kao i desetine hiljade ljudi na Balkanu - sa korona virusom.

Šta se promenilo?

Kako je akcija „Čep za hendikep" osvojila Srbiju: Put dva čepa - od malo plastike do

„A ako ne možete u saobraćaj ili u pozorište i bioskop, vi ne možete nigde", navodi on.

„Ono što imamo to su stara tradicionalna pomagala, koja ne znače mnogo", kaže Zuko.

„Srećom ove godine smo uspeli da izvedemo projekat postavljanja zvučnih semafora i taktilnih vodilica u Sarajevu, to je poprilično veliki poduhvat bio u ovoj situaciji", navodi on, o čemu su pisali i na Fejsbuk stranici udruženja .

Himalaji od dva centimetra

„Neko ko je na štakama, neće mu biti problem da pređe pragić od dva centimetra ili dve-tri stepenice, a ja to ne mogu preći.

„Meni je to popeti se na Himalaje", kaže Slaven.

Postoje različiti stepeni i vrste invaliditeta - od paraplegija i kvadriplegija, preko oboljenja štitne žlezde, pa do gluvih i nagluvih, slabovidih, i ljudi sa dijabetesom.

Kako oni inače žive i rade?

U jednom intervjuu izjavio je da je možda lakše onima koji su slepi rođeni, jer su navikli na to, s jedne strane, ali da se treba zapitati „kako im je jer nikada nisu videli sunce, nebo, ili nikada neće videti svoje dete".

„Sa druge strane, možda je teže onima koji su sve to videli, pa više ne mogu.

„Osobe sa invaliditetom ne mogu se prilagođavati okolini, zato se okolina mora prilagođavati njima, to stoji i u Konvenciji osoba sa invaliditetom", kaže Zuko.

Putopisac Slaven Škrobot, o kome je BBC i ranije pisao , u kolicima je otkako je pre 11 godina na pogrešan način skočio u more.

On od letos ima i poseban bicikl za ljude sa ovakvom vrstom invaliditeta.

„Izvukao sam najbolje od ove godine", kaže on.

„Ljudi nemaju percepciju, sve to deluje divno i krasno na stranici, a ne znaju šta je pozadina toga", dodaje Slaven.

Za to je već počeo fizičke pripreme.

Život sa 15.000 dinara

Pošto je ranije imala trajni uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, podnela je zahtev za to, ali zbog pandemije ne zna kad će je nadležni pozvati.

„U velikom egzistencijalnom problemu sam, ali to nije do korone već do društva i države", kaže Dragana.