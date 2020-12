Dejtonski sporazum i Bosna i Hercegovina, 25 godina kasnije: „Šta mi znači primirje kada sam izgubio celu porodicu“

„Ali, istina, kada je potpisan mir, to mi je otvorilo put da pokušam da saznam šta se desilo mojoj porodici", kaže Nuhanović.

„Dete rođeno od tri majke"

„Međutim, kada sam se par dana kasnije vratio u Sarajevo bilo mi je jasno da je to jedno dete rođeno od tri majke.

„Mnogima je odmah je bilo jasno da to nema dobru budućnost, nije bilo potrebe da sporazum čitamo tri puta."

Pomešana osećanja

Za Hasana Nuhanovića, period od masakra u Srebrenici do potpisa Dejtonskog sporazuma predstavlja apstraktna, maglovita i gotovo nebitna tri meseca.

„Očekivali smo da će ti ljudi sada početi da se vraćaju. To se nije dogodilo."

Prvi Bošnjak

„Nije me zanimalo ko ih je ubio, nikada razgovori nisu išli u tom pravcu, jer tu nailaziš na zid ćutnje.

„Naletim na jednog Srbina koji mi kaže da mi je majka ubijena u Vlasenici, i meni se učini da je on bio tamo kada se to dogodilo.

„Metak, kaže on. Eto, barem sam to saznao", prepričava Nuhanović.

'Nismo verovali da će mir nekada doći'

„Jasno se sećam tog dana i mislim da je bar kod nas u Republici Srpskoj bilo toliko pucanja da je sav arsenal istrošen to veče. Svi su toga dana bili srećni.

No, već sledećeg dana, rodila se zebnja.

„Odjednom su mi, preko noći, komšije postali neprijatelji i meni je to bilo stvarno teško da razumem."

Ali kada je napokon potpisan mir mesecima posle toga do nje su stizale negativne stvari koje su budile dobro poznat osećaj strepnje, nespokoja i nemira.

„Rat je prestao, to je bilo sjajno, ali u suštini bilo je jasno da smo svi izgubili nešto ili nekoga i svi smo bili nezadovoljni, sve strane.

„Ta činjenica je pobuđivala strah da bi sve to moglo da se vrati."

'Mi, zapravo, živimo poluživot'

To se, naravno, neće baš tako lako dogoditi iako neki sanjaju o tome i misle da treba to da urade kako bi imali veću zemlju, uveren je on.