Valentin Incko u Intervjuu petkom: „Bosna i Hercegovina nikad neće biti centralizovana, ali mora biti funkcionalna država"

„Ali posle trideset neuspešnih primirja, Dejton je zaustavio rat i to ne sme da se potcenjuje - Dejton je početak, ali nikako kraj: to nije plafon, može se do neba."

On kaže da su ovlašćenja do sada iskorišćena oko osam stotina puta, mada ne u bliskoj prošlosti.

Ko su bili Visoki predstavnici u BiH

Dve strane lika Bosne i Hercegovine

Ko je Valentin Incko

Zašto su tri „B" šansa za BiH

„Vučić ne dovodi u pitanje BiH"

O Miloradu Dodiku

„Bili smo nekad na ti - više nismo. On je bio miljenik Zapada, rekao je sve što treba da se kaže - da treba isporučiti Karadžića, da je u Srebrenici bio genocid. Ja sam kod njega bio na krsnoj slavi Đurđevdanu, on je iz fine antifašističke porodice sa Kozare. Ali to se sve ohladilo i nemamo ličnih kontakata. Pored toga, nazivao me kriminalce, monstrumom, srbomrscem i čime sve ne."