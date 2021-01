Intervju petkom - Darko Rundek i Ekipa: O sasvim ličnom, generacijskom i pandemijskom procepu između dva trenutka

Welcome to the New World - Dobrodošli u Novi svet - šapće na uho hrapavi muški glas sa novog albuma Brisani prostor Darka Rundeka i Ekipe, tračak svetlosti na kraju godine koja je svima preokrenula život.