Gitarski rifovi od Bosne i Hercegovine do vrha: Od nekoliko akorda u Prijedoru do najboljeg gitariste na svetu

Kako je Igor postao gitarista?

U budući poziv zaljubio se pošto mu je drug pozajmio kasetu gde su se pred kraj trake potkrale numere Eruption nedavno preminulog holandskog rok gitariste Edija van Hejlena i Far Beyond The Sun, ništa manje virtuoznog Ingvija Malmstina.