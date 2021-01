Ambasador Hrvatske u Beogradu za BBC: „Žalosno je da nas poplave i potresi poučavaju da smo ljudi"

„Bez obzira što mislim da nisam pripadnik ili naslednik bivših vremena, možda i ja imam još nekih predrasuda i nisam to očekivao ovde, pa sam emotivno reagovao - zato sam se onako brzo okrenuo jer nisam želeo tim ljudima da kažem da to nisam očekivao", kaže Biščević u razgovoru za BBC na srpskom upravo u zgradi ambasade u centru Beograda.

„Naslage prošlosti su prevelike i predugo traju"

„To me je uverilo da ima ljudi koji shvataju da tamo nisu stradali Srbi ili Hrvati već Ljudi, sa velikim slovom Lj .

„Da me ne shvatite pogrešno, ali zar nije žalosno što su nama potrebne poplave i potresi da bismo razmišljali na drugi način, da nas tek stradanja pouče da smo svi, pre svega, ljudi, a ne Srbi i Hrvati", kaže Biščević.

„Nije na meni da ocenjujem koliko Srbija postoji u Srbiji, to bi bilo izvan granica mojih diplomatskih parametara - ali, nije da ne primećujem.

Evropska unija - zajednički interes

„Nije to hrvatska politika prema Srbiji, već hrvatska politika kao dela EU - i to je još jedan dokaz zašto bi Srbija trebalo da ima interes da ubrza pregovore o članstvu u EU."

To ne zavisi samo od Srbije, iako najvećim delom jeste uslovljeno reformama i političkom dinamikom - u ovom trenutku, u velikoj meri zavisi i od spoljnih okolnosti na koje Srbija ne može da utiče jer je pod navalom serije kriza, entuzijazam za proširenje EU značajno opao u samoj Uniji, a svedočimo i osnaženom geopolitičkom nadmetanju u Evropi, pa se i politika proširenja mora posmatrati kroz tu optiku."

Biščević tvrdi da je i on lično ulagao velike napore da Srbija otvori bar jedno poglavlje, a da je mnogo učinjeno i Zagrebačkom deklaracijom kojom je data podrška evrointegracijama regiona, uz značajnu finansijsku pomoć.

Autor fotografije, DENIS LOVROVIC/AFP via Getty Images

Hoće li Hrvatska blokirati Srbiju na putu ka EU

Biščević : Ako Srbija stavi menjač promena u procesu pridruživanja u četvrtu brzinu, sigurno će imati dovoljno snage, respektabilna je zemlja i marginalizovaće strahove i bojazni unutar Unije, a to neće raditi na štetu svojih odnosa sa drugim državama.

I na tom primeru se pokazalo da - nema garancija. Zašto? Zato što je Unija postavljena tako da se na političkom nivou iskazuju uveravanja da bilateralna pitanja ne smeju da utiču na proces pridruživanja, ali u realnom životu se upravo to dogodi jer svaka zemlja pokuša da ostvari neke od svojih prioriteta.

Za sporazum nekad dovoljno dva dana - danas ni dve godine

Autor fotografije, ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

„Mislim da se mnogo može napraviti tihom diplomatijom, a to sam i započeo ovde - da uđemo u normalnu diplomatsku komunikaciju, a ne da se dva predsednika sretnu u nekom hotelu jednom u tri godine, a ministarstva nakon toga ništa ne rade."

„Razgovaramo i o tome, jer zamislite koliko bi zbližavanju ljudi pomoglo da se vozom u drugi grad stigne za dva sata - to bi bio sasvim drugi kvalitet života."

„U Hrvatskoj više nisu vremena kada politika kontroliše medije, a sasvim je druga stvar da li ja mislim da su ti članci neprofesionalni, nepotrebni, ponekad na mizernom nivou - ali to nije naručio ni (premijer Andrej) Plenković ni ministar inostranih poslova (Gordan) Grlić Radman, a ti mediji uostalom udaraju i na Plenkovića i na Grlić Radmana.

Na opasku da to mnogima deluje kao strategija u kome deo aktuelnog režima šalje oštre poruke, a deo smiruje strasti, Biščević odgovara - diplomatski.

„Čak i kad bih ja to znao, nije na ambasadoru da ocenjuje kakvu strategiju ima Srbija."

„Predsednik Tuđman je u to vreme bio opsednut strahom od obnove neke balkanske asocijacije, a bilo je tih ideja koje su od evropskih ministara spoljnih poslova stizale maltene svakog petka - kao istoričar, on se strašno toga bojao jer je ostvario viziju samostalne i nezavisne Hrvatske, pa bi vraćanje u isto dvorište, i to nakon rata, bio njegov politički neuspeh.