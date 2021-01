Seksualno nasilje i Balkan: Ispovesti, svedočenja, optužbe - slučaj silovanja iz Srbije pokrenuo je lavinu u regionu

Ove snažne poruke su ujedinile Balkan, a ujedno su to, između ostalih, i nazivi Fejsbuk stranica podrške ženama koje su preživele silovanje ili se susretale sa seksualnim uznemiravanjem.

One broje hiljade članova iz celog regiona, koji se posle krvavih ratova možda sad prvi put ovako poneo, otkako je objavljena ispovest glumice Milene Radulović u kojoj kaže da ju je Miroslav Mika Aleksić, vlasnik škole glume, napastvovao pre devet godina.

Grudva je krenula

„Najčešće su to nama poznate osobe u koje imamo poverenje, da li je to na otac, partner, šef ili porodični prijatelj.

Teško je , užasno teško, silovana sam sa sedam godina od strane maminog rođaka i nikome ne govorim o tome jer ne želim da iko više osim mene pati. Zakopavam to duboko stalno.

Kako valjda predatori mogu da namirišu žrtvu nastavilo se dešavati i dalje u osnovnoj školi (ja sam naravno sebe uvijek krivila i pitala se kako je moguće da mi se to opet dešava mora da je u meni nešto krivo ili da ja nešto krivo radim ili izgledam kada se ponavlja).

„Krenulo je kao spontana inicijativa jer su sve administratorke stranice bile podstaknute činjenicom da se u sredini u kojoj živimo konstantno čudimo i osuđujemo nasilje koje se događa ženama u drugim sredinama, ali same nismo spremne govoriti o tome.

„Dakle, pravimo se da se to kod nas ne događa", izjavile su one za Jutarnji list .

„Slučaj iz Srbije je bila kap koja je prelila čašu, svi znaju da se to dešava, svi smo svesni, međutim niko o tome ne priča.

„Ako se o nečemu ne priča, po difoltu to se i ne dešava i zato mi je stvarno bilo drago što je ta devojka progovorila", kaže Neira Mujagić iz Sarajeva, autorka STEM tim platforme.

„U svim strukama se to dešava, mi to doživljavamo od srednje škole, preko fakulteta.

„Nisam tražila, imala sam samo 14 godina... on 21. Osuđen je na samo godinu dana, suđeno mu kao mlađem punoletniku!

Više od toga bolelo je to što me je okolina osuđivala! `Da nije htela ne bi joj se to dogodilo!`