Balkan, ekologija i zagađenje reka: Nadležni na sastancima, aktivisti traže hitne akcije

Na užičku deponiju Duboko prevezeno je 36 kamiona otpada do petka, 22. januara, a procenjuje se da je u vodi još nešto više od te količine smeća, piše u odgovoru koje je BBC na srpskom dobio od preduzeća Srbijavode, angažovanog na čišćenju.

Strahuju i da sastanak neće doneti konkretna rešenja, već da će sve ostati na papiru - kao i do sada.

„Deset godina ukazujemo na problem bez rezultata"

I Mekić kaže da je većina otpada koja je doplivala do Potpećkog jezera iz Crne Gore, ali da se čišćenjem ne rešava problem.

„Potrebna je saradnja države i civilnog sektora", govori on.

Čišćenje Lima počelo je 5. januara, a iz Srbijavoda očekuju da će sav otpad biti uklonjen do početka februara.

Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb iz Priboja kaže da je trenutno vodostaj nizak i da ne stižu nove količine otpada do brane, ali očekuje da će se to desiti kada počne da se topi sneg u Crnoj Gori.

„Onda brana i hidrocentrala moraju da popuste zbog ogromnog dotoka vode, pa je to sve smeće išlo dalje ka Drini, iz Drine u Savu i iz Save eto ga na Kalemegdanu.

„Tako mi volimo da kažemo - da to sve faktički ide za Beograd", kaže Laković.

Njegova organizacija zadužena je za postavljanje sajle koja će sprečavati prolazak smeća do jezera i hidrocentrale.

Slična brana Drine od smeća postavljena je kod Višegrada u Bosni, ali je sajla početkom godine pukla i đubre je stiglo do brane i ugrozilo proizvodnju električne energije.

„Kada to postavimo, onda ćemo sprečiti dotok smeća", kaže Laković.

Sajle će, tvrdi Laković, održavati jezero čistim, odnosno do njega neće stizati otpad s Lima.

Otpad možda tako neće stizati do jezera, ali će ga i dalje biti u reci.

Šta je rečeno na trilateralnom sastanku?

On ističe i da „mapiranje nesanitarnih deponija još nije urađeno", ali i da „nema alibija da se ne krene u hitne akcije i mere".

On je istakao da je važno što postoji politička odluka da se ovaj problem rešava zajedničkim angažovanjem.

Za to vreme je Svjetlana Radusin, pomoćnica ministarke za ekologiju Republike Srpske, rekla da očekuje konkretne aktivnosti na terenu.

Da li bi kazne bile rešenje

Mekić iz crnogorske organizacije Euromost kaže da već desetak godina ukazuje na problem nelegalnog odlaganja otpada na Limu od Plava do Priboja, ali da se čišćenjem u Priboju ne može rešiti problem.

„Sve inicijative su dobre, sva čišćenja, akcije, sve su to dobre inicijative, ali su po našem mišljenju uzaludne, dok se od Plava do Priboja ne reši problem, da se napravi strategija na koji način to da se uradi, pa onda tek da se čisti", kaže Mekić.