Korona virus, verovanja i Balkan: Kako su se srele najpoznatija proročica Baba Vanga i čuvena pevačica Lepa Brena

Pandemija Kovida-19, pored širenja virusa donela je i širenje brojnih teorija zavere i dezinformacija i podgrejala stare priče o navodnim proročanstvima ljudi koji su tvrdili da mogu da vide budućnost, mada za to nema nikakvih naučnih dokaza.

Ko je bila Baba Vanga?

Zuljević ističe da ovaj psihološki fenomen posebno dolazi do izražaja kada čitamo horoskop ili slušamo vidovnjake.

„Ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim uznemirava građane ili narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova", navodi se u članu 15.

Zašto se Baba Vanga pojavila baš u Bugarskoj?

Na teritoriji današnje Bugarske se krajem 19. i početkom 20. veka razvio kult proročica, objašnjavaju bugarski istraživači Petko Ivanov sa Univerziteta u Čikagu i Valentina Izmirlijeva sa Univerziteta Kolumbija u radu objavljenom u naučnom časopisu Folklorica, Journal of the Slavic and East European.