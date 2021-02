Srbi na Kosovu: Ko je Nenad Rašić čiji je sin povređen u tuči

„Na ovom slučaju vidite Rašićev profil koji vapi za medijskom pažnjom, želi da bude u centru pažnje, ali način na koji on to radi je veoma opasan.

Od kosovske Koka-kole do ministarstva

U fabrici je kao komercijalista radio do 1999. godine kada je zbog NATO bombardovanja pogon ugašen i nikad nije obnovljen.

„Srbi su do tad bili u rasulu, većina je silom bila primorana da napusti Kosovo.

Već 2007. godine, Rašić postaje ministar za rad u kosovskoj vladi i ostaje na toj funkciji sve do kraja 2014. iako će u međuvremenu napustiti SLS i osnovati sopstvenu Progresivnu demokratsku stranku (PDS).

„Najbolji period za razvoj političkog bića Srba bio je od 2008. do 2012. godine.

Ipak, iako se nalaze na suprotstavljenim stranama srpske političke scene na Kosovu, Jevtić tvrdi da to ne bi smelo da ugrožava bezbednost ili političko delovanje.

„Ovde se stalno aludira da je on meta napada Srpske liste ili predsednika Vučića, ali naš je posao da ukažemo javnosti na pogrešnu politiku naših političkih protivnika i to nikako ne sme da bude razlog za nasilje protiv bilo koga, a kamoli protiv porodica tih ljudi", kaže on.