Drugi svetski rat i Jugoslavija: Martovski pregovori - mrlja u partizanskoj borbi ili mudar strateški potez

„Kao nominalni povod je navedena namera da se nastavi razmena zarobljenika, koja je otpočela još u avgustu prošle godine", govori za BBC na srpskom istoričar Gaj Trifković, autor knjige Pregovori s đavolom: razmjena zarobljenika u Jugoslaviji 1941-1945 (Parleying with the Devil: Prisoner Exchange in Yugoslavia, 1941‒1945).