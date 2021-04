Drugi svetski rat i bombardovanje Beograda: Kako je pre 80 godina jugoslovenska avijacija napala Treći rajh

„Tog 6. aprila kad smo bombardovani žestoko, na neki način to je bilo iživljavanje nad slabijim, imali smo čime i imali smo volje da bar nekako uzvratimo neprijatelju.

„Oni su imali zadatak da bombarduju ciljeve po Austriji i Mađarskoj, u nekoliko navrata bombardovali su Bečko Novo Mesto i dejstvovali su na širom prostoru do Pečuja i Segedina uglavnom na nemačke snage, koje su bile već na granici s Jugoslavijom", ističe on za BBC na srpskom.

Kako je to izgledalo?

„Tek posle bombardovanja su shvatili da su to bili neprijateljski avioni, jer su bili toliko opušteni da su oni gospodari neba i da tu ne može biti nijednog aviona osim nemačkog.

Šta su sve bile mete?

Bombarderski puk je brojao 20 do 40 aviona.

Na južni pravac je Nemačka usmerila težište prodora - cilj je bio da iz Bugarske prođe najbržim mogućim pravcem do Grčke - preko Štipa i Strumice u današnjoj Severnoj Makedoniji.

To je i razlog zbog kog nikad nije utvrđeno precizno, šta je u akcijama urađeno i koji ciljevi su uništeni.

Da li je akcija bila uspešna?

Zna se da su uništeni određeni objekti i da je napravljena šteta, ali pitanje je koliko je to uspešno, ako su u svakoj operaciji oborena po jedan ili dva aviona, navodi istoričar Bojan Dimitrijević.

„Kad čitate naše borbene izveštaje karakteristično za te akcije je da ne možete proceniti borbeno dejstvo, jer je teritorija neprijateljska i prilično daleko, a nema nikog za vama da to proveri", ističe Dimitrijević.

„U taktičkom smislu to je bilo značajnije (od gađanja Rajha), jer je naša vojska pokušavala da spreči i uspori kretanje nemačkih trupa".

„Proglas o punoj borbenoj gotovosti i da su nemačke snage napale Jugoslaviju ujutro 6. aprila nije stigao do većine jedinica jer su u bombarodovanju Beograda veze bile prekinute.

„Da smo tad imali internet i masovne medije to bi značilo tad mnogo više nego tad, jer su komunikacije bile u prekidu a Nemci nam zagušili sve frekvencije radio stanica", kaže Saša Savićević, koji radi u medijima, a avijacija mu je hobi.

„Prva bombardovanja Rajha izveli su Britanci 1940, skoro do Berlina su stigli istim avionima kao i Jugoslavija, i to je bilo simbolično važno jer su bombardovali protivnika u zenitu snage", ističe Dimitrijević.

Šta je bilo posle?

„Poslužio je za evakuaciju jugoslovenske vlade, kralja i pučista prema Bliskom Istoku, jedna grupa koja je preživela tamo je nastavila vojni put", kaže on.

Bekstvo od neprijatelja - filmska priča

„On se vadi na lažnu priču da je Ivan, Hrvat koji živi u Rijeci", kaže on.

„Ispitivali su koga zna u Rijeci i koje ulice poznaje, a on je na sve znao odgovor zahvaljujući tadašnjoj devojci, kasnije ženi Piji, Italijanki iz Rijeke.

„Na prvom partizanskom aerodromu, između Bosne i Like, gde je snimljen film `Partizanska eskadrila`, on je bio instruktor letenja", ističe ponosno Savićević.

Do baze u Egiptu Salević stiže kopnenim putem i tamo se obučava za let na spitfajer i hariken avionima.

„Posle dogovora Tita i Staljina (o savezništvu), čiji je jedan deo bio obuka pilota, odlazi iz Egipta do Groznog u Čečeniji i tamo se obučava na još jednom tipu najsavremenijih jurišnih aviona, ovog puta šturmovik - ubica tenkova".

Koliko se o tome zna?

„Bio je visok, mršav pa su ga zvali Šilja i nekoliko puta je nadleteo naše selo Raščići, to je ono što znam od porodičnih priča".

„U to doba nije se smelo pominjati da je on bio u kraljevskoj avijaciji i zato se to nije pričalo u porodici, ali je Ivan o tome govorio savremenicima.