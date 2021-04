Parlamentarni izbori u Albaniji: Edi Rama nadomak trećeg premijerskog mandata

Pre 1 sata

Autor fotografije, GENT SHKULLAKU/AFP via Getty Images

„Hvala svim građanima koji su glasali za promene", rekao je on i dodao da očekuje jasnu pobedu.

Preliminarni rezultati izbora u Albaniji

Autor fotografije, GENT SHKULLAKU/AFP via Getty Images

Zašto je Edi Rama na putu ka novom mandatu?

„Edi Rama je ocenjen kao neko ko stabilno vlada, a od poslednjih izbora nije imao problema u parlamentu, pa je za građane sve to izgledalo prilično glatko", kaže novinarka iz Tirane Fatjona Mejdini.

„Na rezultat je najviše je uticalo to što je predizborna utakmica bila neravnopravna jer je Edi Rama pod kontrolom imao velike količine novca, medije.

„Mislim da bojkot nije pogodovao opoziciji, nikada se pre nije desilo da opozicija u potpunosti napusti čak i osvojene mandate - i to ih je koštalo.

Autor fotografije, GENT SHKULLAKU/AFP via Getty Images

Šta čeka novu vlast u Tirani?

Albanija je do sada vakcinisala oko 400 hiljada ljudi i po broju vakcinisanih ljudi u populaciji je na drugom mestu u regionu, odmah iza Srbije.

„Rama ima reputaciju kao da je on sačuvao ljude bolesti i smrti jer je lično vodio pregovore sa zemljama i bavio se nabavkom vakcina", kaže Mejdini uz napomenu da je u zemlji opao broj smrti prouzrokovan virusom korona.

Partija Angele Merkel podržavala je stranku Bojka Borisova preko svojih fondacija, a to je sličan način vladanja kao Ramina partija u Albaniji", kaže on.

Šta je Aljbin Kurti radio na izborima u Albaniji?

„Nije normalno da bilo koji premijer jedne države učestvuje na izborima u susedstvu, ali to smo već videli u Bosni i Hercegovini.

Imali smo slučaj da Milorad Dodik čak glasa na lokalnim izborima u Beogradu, iako on definitivno ne živi u Beogradu.

Kurti predstavlja čoveka koji treba da se suprotstavi starim strukturama i sada ima jedinstvenu priliku da to uradi, pa ima vremena da se dokaže da li će biti dosledan ili je to bila samo retorika za osvajanje glasova", zaključuje on.