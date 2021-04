Miloš Karadaglić u Intervjuu petkom: „Koliko god je nekad kompleksno odrasti na Balkanu, toliko se to vrati kao jedinstvena snaga"

U njima tada nema klasične gitare, ali one kao da sviraju i dok on veoma smireno govori.

Upravo to je nešto što je obeležilo moje detinjstvo - taj čin deljenja sebe, kroz muziku, sa ljudima koje najviše volim."

„Koliko god je nekada teško i kompleksno odrasti na Balkanu, toliko vam se to kasnije vrati kao neka jedinstvena snaga i energija, koja vam daje krila da bez straha i pardona ostvarite svoje snove", kaže Karadaglić u razgovoru za BBC na srpskom.

„Mesec i šuma"

Upravo je mesec jedan od motiva njegovog novog albuma Mesec i šuma (The Moon & the Forest) koji obeležavaju koncerti Džobija Talbota Tamni mesec (Ink Dark Moon) i Hauarda Šora Šuma (The Forest).