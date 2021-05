Ratko Mladić, Bosna i ratni zločini: Kako je okončano skrivanje haškog begunca

Bila je to nebrojena po redu vest o hapšenju Ratka Mladića, ali ova je bila veoma posebna - bila je tačna.

Decenija neuspelih potraga

Dejtonski sporazum kojim je okončan rat u Bosni u novembru 1995. godine, bio je skoro šest meseci daleko od potpisivanja, a ime generala Ratka Mladića našlo se na optužnici Haškog tribunala, odmah do političkog lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića.

Po završetku rata, Mladića je sa čela Vojske Republike Srpske smenila Biljana Plavšić, tadašnja predsednica ovog entiteta, pa se on od 1996. godine smatra beguncem od pravde, iako je često viđen kako slobodno živi u Srbiji, navode svetske agencije.

„Hag je sumnjao da vojna bezbednost čuva Mladića, ali ja sam ih veoma brzo uverio da to nije tačno."

„Kasnije se ispostavilo da nas je Mladić gledao iz te kuće - opstrukcija je išla do te mere."

Na pitanje da li su kasnije, čak i posle hapšenja Mladića, državni organi Srbije istražili ove opstrukcije, Vukčević odgovara da to nije učinjeno.

„Niko se od nas nije bavio tim istragama, to je bio posao za obično tužilaštvo, a oni nisu bilo šta pokrenuli.

Umesto toga, Akcioni tim se bavio različitim informacijama i dojavama koje su mogle da dovedu do hapšenja Mladića, dok je pritisak iz inostranstva rastao.

„Dobijali smo snimke sa satelita, neverovatno je koliko detalja oni mogu da snime, pa smo čak i uhapsili jednog čoveka koji je sedeo i pušio - ali to nije bio Mladić, nego izvesni Aca Ripanjac, sa kojim smo kasnije poredili one koji su ličili."

Čekali kurira - dočekali Mladića

„Čekali smo kurira, ali on nije izlazio pa smo rešili da napravimo akciju", kaže Vladimir Vukčević.

„Kada su ga našli, nisu ga odmah prepoznali, mada on nije imao holivudsko prerušavanje poput Karadžića.

„Na stolu su bila dokumenta na ime Ratka Mladića, pa je on priznao da su njegova."

Vest se brzo pronela do Hrvatske odakle će je, nešto kasnije, saznati i novinari.

„Mene su hitno helikopterom prebacili najpre do Zagreba, pa do naše granice i brzo smo svi bili u Beogradu", seća se Vukčević.

Pet beogradskih dana Ratka Mladića

„Prvu vest je pustio jedan od medija iz Hrvatske, a preneli su je lokalni mediji - to je svima zvučalo sumanuto, ali sam se spakovala i otišla u Tužilaštvo za ratne zločine.

„Već na putu do tamo, zvali su me iz redakcije da mi kažu da je predsednik (Boris) Tadić zakazao vanrednu konferenciju za medije."

„Ušla sam u kancelariju zamenika tužioca Bruna Vekarića i zatičem ga kako jede, a on mi se izvinjava i kaže - ko zna kad ću sledeći put moći da jedem.

„Mi smo uvek išli na to da imamo pouzdan izvor, u obzir je dolazio i nezvanični, mada smo uvek imali zvaničan izvor.

„Krhko zdravlje"

„Ispred njegove ćelije bilo je nekoliko čuvara, a on se nalazio u prostoriji koja je imala šipke i bila je zaključana - sedeo je na krevetu, iscrpljen, sa otežanim pokretima jedne ruke kao posledice moždanog udara.

On dodaje da je prethodno razgovarao sa lekarima zaduženim za praćenje Mladićevog zdravstvenog stanja, a da je sa optuženim generalom tema bila i porodična prošlost.

„On je javno izrazio želju da, ako treba već neko od neuropsihijatara da ga pregleda, to može da bude samo neuropsihijatar i predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović.

„Doveo me u poziciju da treba sama da odlučim, a pošto mi je i sudija koji je vodio predmet dao saglasnost da to mogu da budem ja - to sam i učinila", kaže Slavica Đukić Dejanović za BBC na srpskom.